Dùng sạc nhanh có khiến pin điện thoại bị chai, nhanh hỏng?

Sạc nhanh là tính năng cho phép điện thoại nạp pin với tốc độ cao trong thời gian ngắn. Công nghệ này hoạt động bằng cách sử dụng nguồn điện có công suất lớn hơn để đưa năng lượng vào pin nhanh hơn so với thông thường.

Khi pin gần đầy, dòng điện sẽ tự động giảm xuống mức ổn định nhờ sự điều khiển của con chip tích hợp trong cả củ sạc và điện thoại.

Sạc nhanh là tính năng cho phép điện thoại nạp pin với tốc độ cao trong thời gian ngắn. Ảnh minh họa.

Sạc nhanh có khiến pin điện thoại nhanh hỏng?

Nhiều người vẫn còn hiểu chưa đúng về công nghệ sạc nhanh, cho rằng việc sạc nhanh sẽ làm giảm tuổi thọ pin và khiến pin nhanh bị chai. Tuy nhiên, điều này không chính xác, bởi sạc nhanh không gây hại hay tác động tiêu cực đến pin như nhiều người nghĩ.

Đặc điểm của công nghệ sạc nhanh là hầu hết các thiết bị di động hiện nay đều sử dụng pin Li-ion và một số ít là pin Li-Po. Do việc cải tiến công nghệ pin còn nhiều hạn chế, các nhà sản xuất đã tìm cách tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng, giúp người dùng kéo dài thời gian sử dụng điện thoại. Từ đó, tính năng sạc nhanh đã được phát triển.

Công nghệ sạc nhanh trên dòng điện thoại Android

Sạc nhanh hoạt động theo hai hướng chính: một là tăng cường độ dòng điện, hai là nâng cao hiệu điện áp. Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, các công nghệ hiện đại đều tập trung cân bằng cả hai yếu tố này nhằm tối ưu thời gian sạc và kiểm soát lượng nhiệt tỏa ra.

Vì vậy, khi sạc nhanh, pin thường đạt khoảng 60% rất nhanh, sau đó tốc độ sạc sẽ chậm lại khi gần đầy, giúp hạn chế tình trạng nhiệt độ của cả củ sạc và điện thoại tăng cao đột ngột.

Các công nghệ sạc nhanh phổ biến hiện nay bao gồm:

Công nghệ sạc nhanh Qualcomm-Quick Charge

Đây là công nghệ cho phép điều chỉnh và kiểm soát thông số điện áp của củ sạc. Các thông số này sẽ thay đổi tùy theo dung lượng pin của thiết bị. Cơ chế hoạt động của công nghệ sạc nhanh này dựa vào con chip được tích hợp sẵn trong cả điện thoại và củ sạc. Khi pin ở mức thấp, hệ thống sẽ tự động tăng điện áp để nạp năng lượng nhanh hơn, sau đó giảm dần và ổn định khi pin gần đầy.

Công nghệ sạc nhanh của Samsung Adaptive Fast Charging (AFC)

Nếu là người yêu thích Samsung, chắc hẳn bạn không còn xa lạ với công nghệ sạc nhanh Adaptive Fast Charging. Đây là công nghệ mà Samsung đã mua bản quyền từ Qualcomm để áp dụng trên cả những thiết bị không sử dụng chip Snapdragon, vì vậy về bản chất nó khá tương đồng với công nghệ sạc Quick Charge.

Công nghệ sạc nhanh của OPPO và OnePlus

Đây là công nghệ sạc cung cấp dòng điện lớn hơn nhằm tăng tốc độ nạp năng lượng, nhờ vào con chip được tích hợp sẵn trong cả thiết bị và củ sạc. Trong đó, củ sạc sẽ chịu phần nhiệt nhiều hơn, giúp giảm thiểu tối đa tác động của nhiệt lượng đến thiết bị và pin.

Có nhiều công nghệ sạc nhanh hiện nay. Ảnh minh họa.

Một số lưu ý khi sử dụng sạc nhanh

sử dụng điện thoại trong thời gian dài, thiết bị thường có xu hướng nóng lên. Dù đây là công nghệ hiện đại, mang lại nhiều tiện ích trong cuộc sống hằng ngày, người dùng cũng không nên lạm dụng sạc nhanh quá mức.

Tuổi thọ pin có bền hay không, hiệu quả sử dụng pin ra sao phụ thuộc rất lớn vào thói quen của người dùng. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng sạc nhanh điện thoại:

Giảm độ sáng màn hình ở mức vừa phải; tắt Wi-Fi và Bluetooth khi không cần thiết; đóng các ứng dụng không sử dụng vì các ứng dụng chạy nền tiêu hao pin rất nhanh.

Kiểm soát và tắt định vị GPS cùng các ứng dụng bản đồ khi không dùng; ưu tiên sử dụng bộ sạc chính hãng đi kèm, hạn chế dùng các loại sạc kém chất lượng.

Nên sạc khi pin báo yếu; tránh vừa sạc vừa sử dụng vì có thể gây nguy hiểm; không để điện thoại cạn pin quá lâu; hạn chế sạc ở nơi nguồn điện không ổn định.

Không nên sạc điện thoại qua đêm hoặc tiếp tục sạc khi pin đã đầy 100%.

Tác giả: Trà My (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn