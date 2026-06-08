Tiền đạo số 1 V.League sẵn sàng khoác áo ĐT Việt Nam

Alan là chân sút số 1 của V.League 2 mùa giải gần đây - Ảnh: Minh Tuấn

Alan đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp tại bóng đá Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn với Globo (Brazil), Alan Grafite nhìn lại hành trình từ một cầu thủ từng chật vật tìm chỗ đứng tại quê nhà đến ngôi sao hàng đầu V.League hiện nay. Alan đã giành danh hiệu Vua phá lưới V.League 2025/26 với 16 bàn thắng. Màn trình diễn ấn tượng của Alan giúp CAHN lên ngôi vô địch V.League sớm 3 vòng đấu.

Kể từ khi chuyển sang Việt Nam thi đấu vào năm 2023, phong độ của Alan rất ấn tượng. Trước đó vào năm 2025, tiền đạo gốc Brazil cũng trở thành đồng Vua phá lưới V.League, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải và góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu. "Sau khi bàn thắng đầu tiên đến, mọi thứ tiếp tục diễn ra thuận lợi. Nhưng tôi tin đây là chuỗi phong độ mà mình luôn mong muốn. Ở Brazil, mọi người thường nói rằng tôi còn trẻ và cơ hội rồi sẽ tới. Nhiều lúc tôi được ra sân, có lúc chơi không tốt, nhưng điều quan trọng là tôi không có được sự liên tục”, Alan chia sẻ.

Alan sẵn sàng khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai

Alan vừa gia hạn hợp đồng với CAHN đến năm 2028. Trước đó, Alan Grafite thi đấu ở V.League kể từ năm 2023, trong màu áo CLB Bình Định. Đồng nghĩa, nếu thi đấu trọn vẹn tới cột mốc kể trên, chân sút này sẽ tích luỹ đủ 5 năm chơi bóng tại Việt Nam. Đó là điều kiện cần để anh có thể nhập tịch, trở thành công dân của đất nước hình chữ S.

“Tôi rất vui. Tôi tin rằng mọi thứ đều là thành quả của sự nỗ lực. Và tôi có thể nói rằng đây là một đất nước đã chào đón chúng tôi rất nồng hậu. Ở đây, để có hộ chiếu và đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia thì phải sau 5 năm. Nhưng giờ đây, mới sau 3 năm đã bắt đầu xuất hiện những tin đồn như vậy. Được khoác áo đội tuyển Việt Nam sẽ là một vinh dự. Tôi tin rằng nếu nhận được lời mời, chắc chắn tôi sẽ chấp nhận, bởi tôi cảm thấy rất hạnh phúc ở đây. Không chỉ riêng tôi mà cả gia đình tôi, vợ tôi và con trai tôi cũng vậy", Alan tiết lộ.

Alan là tiền đạo hàng đầu của V.League trong 3 năm qua, bên cạnh Nguyễn Xuân Son. Cầu thủ cao gần 1m90 đã ghi 58 bàn trên mọi đấu trường, cho CLB Bình Định và Công an Hà Nội.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn