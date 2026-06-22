Tiền đạo Nhật Bản 'đổi đời' nhờ World Cup?

Ayase Ueda có thể tới một đội bóng lớn hơn sau World Cup 2026.

Tiền đạo Ueda nhiều khả năng chia tay Feyenoord ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo nhà báo Fabrizio Romano, sức hút của tuyển thủ Nhật Bản tăng vọt sau những đóng góp quan trọng tại World Cup 2026, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh và Bundesliga.

Sự quan tâm từ các giải đấu hàng đầu châu Âu bắt nguồn từ phong độ tương đối tốt của Ueda trên sân cỏ. Trong trận thắng 4-0 Tunisia hôm 21/6 thuộc bảng F, anh ghi dấu ấn đậm nét với cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo.

Phút 31, Ueda thực hiện pha solo trước khi tung cú sút chéo góc quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 83, anh ấn định chiến thắng 4-0 bằng một pha đánh đầu hiểm hóc. Xen giữa hai bàn thắng là đường chạm bóng tinh tế ở phút 69, tạo điều kiện cho Junya Ito lập công.

Màn trình diễn tại đội tuyển quốc gia là sự tiếp nối phong độ thăng hoa của chân sút này trong màu áo Feyenoord, nơi anh vừa giành danh hiệu Vua phá lưới giải Eredivisie với 24 bàn thắng. Tổng cộng, với 2 pha lập công và 1 kiến tạo trong trận đấu vừa qua, Ueda đóng vai trò quan trọng giúp Nhật Bản rộng cửa tiến vào vòng knock-out.

Tác giả: Huy Trưởng

Nguồn tin: znews.vn