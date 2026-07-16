Điều chưa từng có sẽ xuất hiện ở chung kết World Cup 2026?

Màn ‘đại chiến’ Tây Ban Nha - Argentina có thể phải tạm dừng tới nửa giờ giữa hai hiệp, gấp đôi thời lượng của một trận bóng đá thông thường.

Các nhà đài BBC hay ITV đã chuẩn bị phương án phát sóng cho quãng nghỉ gồm chương trình biểu diễn dài 11 phút, bên cạnh phần bình luận giữa trận khoảng 15 phút.

Đây sẽ là tiền lệ chưa từng xuất hiện trong lịch sử chung kết World Cup. Luật thi đấu của Hội đồng Luật Bóng đá Quốc tế (IFAB) quy định giờ nghỉ không được vượt quá 15 phút và chỉ có thể điều chỉnh với sự đồng ý của trọng tài.

FIFA từng để quãng nghỉ tại chung kết Club World Cup kéo dài khoảng 25 phút, nhưng kế hoạch lần này còn tham vọng hơn.

Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới (FIFA) muốn xây dựng chương trình giữa trận có sức hút tương tự ‘Super Bowl’ (trận chung kết thường niên của Giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ), biến trận tranh cúp thành sự kiện kết hợp bóng đá và giải trí.

Madonna, Shakira, Justin Bieber và BTS là những nghệ sĩ chính của chương trình giữa hai hiệp trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: FIFA.

Các nghệ sĩ như Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, nhạc trưởng Gustavo Dudamel cùng dàn hợp xướng PS22 kết hợp Coldplay, cũng tham gia chương trình do Chris Martin phụ trách dàn dựng.

Trước giờ bóng lăn 90 phút, lễ bế mạc còn có sự xuất hiện của Robbie Williams, Tom Cruise và Nicole Scherzinger. Chuỗi hoạt động dày đặc khiến trận chung kết có nguy cơ trở thành phiên bản dài nhất của cuộc đấu tranh chức vô địch thế giới.

Kế hoạch này lập tức gây tranh cãi về sức khỏe cầu thủ. IFAB từng bác đề xuất nâng giờ nghỉ lên 25 phút của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ năm 2021, vì thời gian nghỉ quá dài có thể khiến giảm nhiệt cơ bắp, làm tăng nguy cơ chấn thương và buộc cầu thủ phải khởi động lại.

Dù vậy, chung kết Copa America 2024 vẫn tổ chức chương trình biểu diễn của Shakira kéo dài khoảng 25 phút. HLV tuyển Colombia Nestor Lorenzo khi đó phản ứng gay gắt, bởi đội bóng của ông từng bị xử phạt chỉ vì trở lại sân muộn 1 phút.

Hai hiệp trận chung kết còn có các quãng nghỉ tiếp nước kéo dài khoảng 3 phút. Giới chỉ trích cho rằng việc liên tục ngắt trận đấu sẽ phá vỡ nhịp độ, làm thay đổi đà hưng phấn và tạo thêm khoảng trống cho quảng cáo.

Theo tính toán của báo Anh Telegraph, ngay cả khi không có hiệp phụ, trận đấu chung kết World Cup 2026 có thể chỉ kết thúc sau khoảng 2 giờ 17 phút. Nếu phải đá thêm giờ và luân lưu, toàn bộ sự kiện có thể vượt mốc 3 giờ, gần bằng thời lượng của một trận ‘Super Bowl’.

Trận chung kết Tây Ban Nha - Argentina diễn ra trên sân MetLife, New Jersey - Mỹ lúc 2 giờ ngày 20/7, giờ Hà Nội.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn