HLV tuyển Lào đặt mục tiêu có điểm trước Thái Lan

Tuyển Lào sẵn sàng cho ASEAN Cup 2026

Sau trận giao hữu cuối cùng với đội một HAGL chiều 14/7, tuyển Lào khép lại đợt tập huấn kéo dài nửa tháng tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai). Toàn đội sẽ rời Pleiku ngày 15/7 để trở về Viêng Chăn, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước ASEAN Cup 2026.

HLV Vladica Grujic, chiến lược gia người Serbia sở hữu bằng UEFA Pro, cho biết chuyến tập huấn tại HAGL vượt ngoài kỳ vọng của ban huấn luyện. Theo ông, điều kiện thời tiết, sân bãi, cơ sở vật chất và chất lượng các trận giao hữu đều góp phần giúp các cầu thủ duy trì thể trạng và tinh thần tốt trong suốt quá trình chuẩn bị.

"Chúng tôi từng lo các cầu thủ sẽ mệt mỏi sau nửa tháng tập luyện liên tục. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Các cầu thủ luôn tập luyện với tinh thần tích cực và cảm thấy thoải mái tại đây", ông Grujic chia sẻ.

Nhà cầm quân 60 tuổi cũng dành lời cảm ơn tới bầu Đức cùng CLB HAGL vì sự hỗ trợ trong suốt thời gian đội tuyển Lào đóng quân tại Gia Lai.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Đoàn Nguyên Đức và toàn thể CLB HAGL. Sự đón tiếp chu đáo và những điều kiện tập luyện chuyên nghiệp đã giúp tuyển Lào có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới", ông nói.

HLV Grujic đánh giá cao công tác đào tạo trẻ của HAGL.

Bên cạnh đó, HLV Grujic đánh giá cao công tác đào tạo trẻ của HAGL. Theo ông, các cầu thủ trẻ được rèn luyện trong môi trường bài bản và học viện của đội bóng phố Núi sẽ tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Trong thời gian tập huấn, tuyển Lào thi đấu bốn trận giao hữu, thắng HAGL 4-2, vượt qua CLB Thanh Niên TP.HCM 2-1, hòa HAGL 0-0 trước khi để thua 2-3 ở trận đấu cuối. Theo HLV Grujic, chuỗi trận này giúp đội cải thiện cả thể lực lẫn lối chơi.

Sau khi trở về Lào, ban huấn luyện sẽ rút danh sách từ 30 xuống còn 23 cầu thủ. Đội hình hiện có độ tuổi trung bình 22,9, trong đó ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, gồm một người chơi tại V.League trong màu áo CLB Thanh Hóa và hai cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng Nhì Thái Lan.

Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Lào sẽ mở màn bằng cuộc tiếp đón Thái Lan trên sân nhà ngày 25/7, trước khi lần lượt gặp Malaysia, Philippines và Myanmar.

Dù đánh giá cao sức mạnh của Thái Lan, HLV Grujic vẫn đặt mục tiêu giành điểm ở trận ra quân. Ông cho rằng lợi thế sân nhà cùng sự hỗ trợ của hai trợ lý người Thái Lan sẽ giúp tuyển Lào có thêm cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn