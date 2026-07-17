11 năm truy tìm kẻ thay tên, đổi họ sau vụ án giết người từ món nợ 20 triệu đồng

Hơn một thập kỷ sau vụ án giết người gây chấn động tại Hà Tĩnh, hành trình lẩn trốn của Nguyễn Văn Đạt đã khép lại sau cuộc vây bắt tại Bình Dương vào đầu năm 2022. Thay tên đổi họ, sử dụng giấy tờ giả và liên tục thay đổi nơi cư trú, Đạt từng cho rằng có thể thoát khỏi sự truy cứu của pháp luật. Tuy nhiên, sau 11 năm truy tìm, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng, khép lại một trong những chuyên án truy nã kéo dài và đưa người phạm tội trở về chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mâu thuẫn từ khoản nợ và vụ án giết người

Vụ án giết người xảy ra năm 2011 không xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài hay thù oán sâu sắc. Nguyên nhân chỉ bắt nguồn từ tranh chấp liên quan khoản nợ 20 triệu đồng. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn cách giải quyết đúng pháp luật, các đối tượng đã sử dụng bạo lực, khiến một người thiệt mạng và nhiều người phải trả giá trước pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, Hùng cho anh Bình (trú tại huyện Kỳ Anh cũ, tỉnh Hà Tĩnh) vay 20 triệu đồng. Do nhiều lần yêu cầu trả nợ nhưng không được, Hùng gọi điện đòi tiền. Trong quá trình nói chuyện, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, mâu thuẫn tiếp tục bị đẩy lên.

Có mặt tại thời điểm đó, Nam nghe toàn bộ cuộc điện thoại và chủ động nói với Hùng: "Anh cứ để đó em lo." Từ lời nói này, Nam đứng ra tập hợp thêm nhiều đối tượng khác để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Sau đó, Nam liên hệ, lôi kéo Nguyễn Văn Đạt (SN 1987, quê Nghệ An), khi đó 24 tuổi, cùng nhiều đối tượng khác tham gia gây án.

Sau hơn 10 năm trốn chạy, Nguyễn Văn Đạt đã phải trả giá trước pháp luật (Hình minh họa)

Theo hồ sơ vụ án, sau khi thống nhất việc tìm anh Bình để giải quyết mâu thuẫn, Nam cùng Nguyễn Văn Đạt và 10 đối tượng khác mang theo dao, kiếm, tuýp sắt, di chuyển trên hai xe taxi đến huyện Kỳ Anh (cũ), tỉnh Hà Tĩnh. Đến nơi, một cô gái trong nhóm được cử vào gọi anh Bình ra ngoài. Khi anh Bình vừa bước đến cổng, các đối tượng đồng loạt sử dụng hung khí tấn công. Trong vụ án này, Nguyễn Văn Đạt giữ vai trò đồng phạm giúp sức, cùng các đối tượng khác tham gia đánh, chém khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hùng đã đưa cho Nam 50 triệu đồng để thanh toán và chia cho những người tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Chỉ vì mâu thuẫn từ khoản nợ 20 triệu đồng, một nhóm người đã tham gia tước đoạt mạng sống của người khác để đổi lấy số tiền được trả sau khi gây án.

11 năm lẩn trốn dưới danh tính giả

Sau khi gây án, các đối tượng liên quan lần lượt bị lực lượng Công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Riêng Nguyễn Văn Đạt nhanh chóng bỏ trốn, vượt biên trái phép sang Lào nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Tháng 5/2011, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đạt. Hành trình truy tìm đối tượng từ đó kéo dài suốt hơn một thập kỷ.

Trong thời gian lẩn trốn tại Lào, Nguyễn Văn Đạt sử dụng danh tính khác và giấy tờ giả để che giấu nhân thân. Sau đó, đối tượng trở về Việt Nam nhưng không về quê sinh sống mà thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương, liên tục thay đổi nơi ở nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Đạt thường xuyên thay đổi nơi cư trú và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Riêng trong năm 2020, đối tượng lần lượt xuất hiện tại Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương. Việc liên tục thay đổi địa điểm cùng các mối quan hệ xã hội được thiết lập tại nhiều địa phương khiến công tác xác minh, truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Văn Đạt thường xuyên thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều địa phương và tạo dựng các mối quan hệ xã hội để che giấu tung tích. Không ít lần lực lượng truy nã xác định được địa điểm đối tượng xuất hiện, tuy nhiên trước khi phương án bắt giữ được triển khai, Đạt đã rời đi nơi khác, khiến quá trình truy bắt kéo dài nhiều năm.

Cuộc vây bắt sau hơn một thập kỷ truy nã

Cuối năm 2021, Ban chuyên án Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Nguyễn Văn Đạt đang lẩn trốn tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ). Sau hơn 10 năm bỏ trốn, đối tượng đã có nhiều thay đổi về nhân dạng và sử dụng danh tính khác, khiến việc nhận diện gặp không ít khó khăn. Lực lượng chức năng phải tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin nhân thân và các tài liệu nghiệp vụ để xác định chính xác đối tượng trước khi triển khai phương án bắt giữ.

Đầu tháng 1/2022, Ban chuyên án nắm được thông tin Nguyễn Văn Đạt có dấu hiệu chuẩn bị rời khỏi Bình Dương để tiếp tục lẩn trốn. Tối 3/1/2022, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định Đạt cùng một số người quen có mặt tại một nhà hàng trên địa bàn TP. Dĩ An để gặp gỡ trước khi đối tượng rời địa phương. Đây được xem là thời điểm thuận lợi để Ban chuyên án xây dựng phương án bắt giữ.

Nhận định đây là thời điểm thuận lợi để bắt giữ đối tượng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, Ban chuyên án đã cân nhắc kỹ phương án triển khai. Do Đạt xuất hiện cùng nhiều người có biểu hiện phức tạp về an ninh, trật tự, lực lượng chức năng quyết định không tổ chức bắt giữ tại nhà hàng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và cán bộ làm nhiệm vụ. Thay vào đó, các tổ công tác bí mật theo dõi, chờ thời điểm đối tượng rời khỏi khu vực để triển khai phương án khống chế.

Đêm muộn, tàn cuộc nhậu, Nguyễn Văn Đạt bước lên chiếc ô tô 5 chỗ, nổ máy tự lái về mà không biết mình đã lọt vào tầm ngắm. Chiếc xe lăn bánh được vài trăm mét, rẽ vào khu vực vắng người tại hẻm 28, đường Phan Bội Châu, phường Dĩ An.

Khi chiếc ô tô do Nguyễn Văn Đạt điều khiển đi vào khu vực đã được bố trí lực lượng, Ban chuyên án quyết định triển khai phương án bắt giữ. Các tổ công tác nhanh chóng áp sát, chặn đầu và phía sau xe của đối tượng. Bị bất ngờ, Đạt khóa cửa xe, cố thủ bên trong, buộc lực lượng chức năng phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế.

Trước việc đối tượng cố thủ trong xe và không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, tổ công tác đã nổ súng chỉ thiên cảnh báo. Khi mọi yêu cầu đều không được thực hiện, lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng búa chuyên dụng phá kính xe, nhanh chóng khống chế và bắt giữ Nguyễn Văn Đạt.

Cuộc bắt giữ diễn ra trong thời gian ngắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hành trình lẩn trốn kéo dài hơn 11 năm của Nguyễn Văn Đạt khép lại khi đối tượng bị di lý về Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết cục sau 11 năm xóa dấu vết

Tại phiên tòa ngày 15/8/2022 của TAND tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Đạt (lúc này 37 tuổi) chính thức nhận phán quyết 12 năm tù về tội Giết người theo Điều 93, Bộ luật Hình sự.

HĐXX nhận định hành vi của Đạt là đặc biệt nghiêm trọng, với vai trò đồng phạm giúp sức đã gây nên cái chết của nạn nhân. Đồng thời, việc đối tượng ngoan cố lẩn trốn suốt 11 năm là tình tiết cần xử lý nghiêm để răn đe. Dù sau khi sa lưới, Đạt đã tác động gia đình nộp bồi thường 20 triệu đồng nhưng phía bị hại kiên quyết từ chối và đề nghị nghiêm trị theo pháp luật.

Hơn một thập kỷ lẩn trốn với nhiều lần thay tên, đổi họ và liên tục thay đổi nơi cư trú, Nguyễn Văn Đạt cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng. Bản án 12 năm tù khép lại hành trình trốn nã kéo dài 11 năm, đồng thời một lần nữa cho thấy, thời gian có thể làm vụ án lùi xa, nhưng không thể xóa bỏ trách nhiệm pháp lý của người phạm tội. Trốn chạy chỉ có thể kéo dài thời điểm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ không thể giúp người phạm tội thoát khỏi sự xử lý nghiêm minh của pháp luật.

Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: congly.vn