Mỹ yêu cầu binh sĩ trên 30 tuổi xét nghiệm hormone nam

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định quân nhân Mỹ trên 30 tuổi sẽ phải xét nghiệm testosterone. Ảnh: Reuters.

Ngày 15/7, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo bộ này sẽ triển khai chương trình sàng lọc tình trạng thiếu hụt testosterone đối với các quân nhân từ 30 tuổi trở lên, theo Guardian.

Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội X, ông Hegseth cho biết Bộ Chiến tranh sẽ triển khai chương trình mới nhằm phát hiện tình trạng thiếu hụt testosterone ở binh sĩ, qua đó bảo đảm các quân nhân có mức testosterone phù hợp để phát huy tối đa năng lực khi làm nhiệm vụ.

"Tôi phê duyệt chương trình sàng lọc mới về tình trạng thiếu hụt testosterone dành cho quân nhân, nhằm bảo đảm các bạn có mức testosterone phù hợp để hoạt động với phong độ tốt nhất", ông Hegseth nói trong video.

"Chiến trường hiện đại vô cùng khốc liệt và không khoan nhượng. Điều đó đòi hỏi quân nhân phải luôn đạt trạng thái sẵn sàng cao nhất cả về tâm lý lẫn tinh thần. Việc theo dõi sớm các chỉ số sức khỏe này sẽ giúp duy trì năng lực chiến đấu ở mức cao nhất, đồng thời mang đến cho các bạn sự chăm sóc xứng đáng với những gì các bạn cống hiến cho đất nước", ông nói thêm.

Theo kế hoạch, các quân nhân từ 30 tuổi trở lên sẽ được xét nghiệm testosterone hằng năm trong các đợt khám sức khỏe định kỳ. Những người dưới 30 tuổi có thể tự nguyện đăng ký tham gia chương trình. Việc điều trị, bao gồm liệu pháp bổ sung testosterone, hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện và nhằm khôi phục cũng như tối ưu hóa khả năng sinh lý tự nhiên của cơ thể.

Các quân nhân từ 30 tuổi trở lên sẽ được xét nghiệm testosterone hằng năm trong các đợt khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: Reuters

Ông Hegseth cho biết chương trình ưu tiên mục tiêu chăm sóc sức khỏe lâu dài, giúp quân nhân duy trì thể trạng khỏe mạnh và khả năng thích ứng trong suốt cuộc đời. Theo ông, đây cũng là một phần trong cam kết của Bộ Chiến tranh Mỹ về việc cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao và bảo đảm lực lượng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần trước yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Ông Hegseth không phải là thành viên đầu tiên trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đề cập đến điều mà họ gọi là "cuộc khủng hoảng" thiếu hụt testosterone, hay còn gọi là "low T".

Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr., từng cho biết bản thân sử dụng testosterone như một phần trong liệu trình "chống lão hóa". Tháng 10 năm ngoái, ông cũng đưa ra nhận định mà không kèm theo bằng chứng rằng thanh thiếu niên Mỹ ngày nay chỉ có lượng testosterone bằng khoảng 50% so với một người đàn ông 65 tuổi.

Trong một tuyên bố, Hiệp hội Tiết niệu Mỹ cho biết họ "đánh giá cao việc chính quyền nhận thức được tầm quan trọng của việc sàng lọc tình trạng thiếu hụt testosterone ở nam giới". Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh việc chẩn đoán thiếu hụt testosterone "không nên chỉ dựa trên một lần xét nghiệm máu duy nhất".

Theo hiệp hội, kết quả xét nghiệm ban đầu chỉ nên được xem là giá trị tham chiếu để xác định những trường hợp cần được đánh giá chuyên sâu hơn. Đồng thời, việc kết luận một người bị thiếu testosterone cần dựa trên cả triệu chứng lâm sàng và kết quả của hai lần xét nghiệm riêng biệt.

Ông Hegseth chưa công bố chi tiết cách thức triển khai chương trình sàng lọc, chẳng hạn việc xét nghiệm sẽ được thực hiện thông qua lấy mẫu máu hay bảng câu hỏi, quy trình điều trị và theo dõi sẽ diễn ra như thế nào, cũng như liệu chương trình có được áp dụng đối với nữ quân nhân hay không.

Theo tờ The Hill, ông Hegseth, cựu thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ và cựu người dẫn chương trình của Fox News, đã ban hành các tiêu chuẩn thể lực mới nghiêm ngặt hơn đối với quân đội Mỹ. Theo đó, tất cả quân nhân sẽ phải đáp ứng cùng một chuẩn thể lực dành cho nam giới.

Ông cũng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao thể chất cho quân nhân khi thường xuyên trực tiếp tham gia tập luyện cùng các đơn vị.

Tháng 9/2025, trong bài phát biểu trước hàng trăm sĩ quan cấp cao tại căn cứ Quantico (bang Virginia), ông Hegseth tuyên bố không muốn nhìn thấy những quân nhân thừa cân hay những "vị tướng và đô đốc béo phì" trong quân đội Mỹ.

Tác giả: Thảo Vy

Nguồn tin: znews.vn