Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: "Không được nể nang, né tránh trong đánh giá cán bộ"

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 14/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 - 2030 diễn ra hôm nay, 16/7.

Nhấn mạnh tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cho hay xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở không chỉ là bố trí đủ người, mà quan trọng hơn là bố trí đúng người, đúng việc, đúng địa bàn, đúng thời điểm.

"Địa phương quyết liệt khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, cào bằng trong đánh giá cán bộ. Kiên quyết thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ" - ông Nguyễn Khắc Thận nói.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận

Theo người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An, phải đổi mới căn bản công tác đánh giá cán bộ, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm, tiến độ công việc, hiệu quả phục vụ, mức độ hài lòng của người dân làm thước đo chủ yếu để đánh giá.

"Hệ thống đánh giá cán bộ phải bảo đảm khoa học, khách quan, công bằng, minh bạch. Các chỉ tiêu đánh giá phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, có sản phẩm và dữ liệu kiểm chứng. Đánh giá theo kết quả không chỉ dựa vào các chỉ số, số liệu mà phải xem xét toàn diện phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, năng lực đổi mới sáng tạo, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, thái độ phục vụ nhân dân. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về tính trung thực, khách quan của kết quả đánh giá" - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thông tin.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho hay đó cũng là căn cứ quan trọng trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, bố trí sử dụng cán bộ.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn