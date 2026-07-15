Hé lộ bến đỗ mới của Phan Văn Đức sau khi rời CAHN

Phan Văn Đức gần như chắc chắn sẽ khoác áo CA TP.HCM

Được biết, bến đỗ mới của Phan Văn Đức nhiều khả năng sẽ là CA TP.HCM. Đội bóng này đã đạt thỏa thuận với CAHN để mượn cựu tuyển thủ Việt Nam, trong bối cảnh anh vẫn còn hợp đồng với nhà đương kim vô địch V.League đến hết mùa giải 2028.

Đây được xem là bước đi phù hợp với cả hai bên. CAHN tạo điều kiện để Phan Văn Đức được thi đấu thường xuyên, trong khi CA TP.HCM bổ sung một cầu thủ giàu kinh nghiệm và sở hữu khả năng tạo đột biến trên hàng công. Dù bị ảnh hưởng bởi chấn thương trong những mùa giải gần đây, tiền đạo quê Nghệ An vẫn được đánh giá là một trong những cầu thủ tấn công chất lượng của bóng đá Việt Nam.

Việc chuyển đến môi trường mới cũng mở ra cơ hội để Phan Văn Đức lấy lại phong độ đỉnh cao. Nếu duy trì nền tảng thể lực và được trao suất đá chính thường xuyên, anh hoàn toàn có thể khẳng định lại giá trị bằng tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng tạo khác biệt trong những tình huống quyết định. Mục tiêu lớn hơn của tiền đạo 30 tuổi chắc chắn là trở lại ĐTQG trong thời gian tới.

Phan Văn Đức rời CAHN để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn

Trong màu áo mới, Phan Văn Đức sẽ tái ngộ nhiều gương mặt quen thuộc. Đáng chú ý là Nguyễn Tiến Linh, người từng nhiều năm sát cánh cùng anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó còn có Michel Olaha, ngoại binh từng kết hợp rất ăn ý với Phan Văn Đức trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Sự tái hợp này được kỳ vọng sẽ giúp hàng công CA TP.HCM trở nên sắc bén hơn ở mùa giải mới.

Không chỉ tăng cường Phan Văn Đức, CA TP.HCM còn sớm hoàn tất bản hợp đồng với trung vệ tuyển Việt Nam là Nguyễn Nhật Minh. Đội bóng cũng được cho là vẫn đang tích cực tìm kiếm thêm những tân binh chất lượng để nâng cấp lực lượng trước mùa giải 2026/27. Cũng nói thêm, trước đó CA TP.HCM đã tiến hành cuộc cải tổ mạnh mẽ khi chia tay 4 ngoại binh gồm Peter, Raphael, Matheus và tuyển thủ Malaysia, Endrick Dos Santos.

Ngoài ra, sáu cầu thủ nội gồm Mạch Ngọc Hà, Tẩy Văn Toàn, Trần Mạnh Cường, Dương Văn Hào, Nguyễn Mạnh Cường và Phạm Văn Luân cũng không còn nằm trong kế hoạch, cho thấy quyết tâm của CA TP.HCM xây dựng một diện mạo mới với tham vọng cạnh tranh ở V.League 2026/27.

Tác giả: Đam San

Nguồn tin: bongdaplus.vn