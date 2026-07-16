"Bà bầu đẹp nhất thế giới" sắp sinh con ở tuổi 43

Cách đây không lâu, Anne Hathaway thông báo mang thai con thứ 3 ở tuổi 43 và nhanh chóng trở thành "bà bầu đẹp nhất thế giới". Nữ diễn viên khiến mọi người trầm trồ với diện mạo bầu bí không thể xinh đẹp và lộng lẫy hơn trong chuyến quảng bá phim mới The Odyssey.

Việc Anne Hathaway mang thai ở độ tuổi khá lớn khiến nhiều fan tò mò không biết có phải cô "vỡ kế hoạch" hay không. Nữ diễn viên đã giải đáp về điều này trên talkshow Late Night With Seth Meyers. Anne Hathaway nói cô và chồng biết rõ mình đang làm gì khi lên kế hoạch sinh con thứ 3. Tuy nhiên khi con đến, cặp đôi vẫn vô cùng bất ngờ: “Chúng tôi đã rất sốc khi chuyện thành công. Chúng tôi biết… nhưng chúng tôi thực sự sốc khi mọi chuyện diễn ra theo cách này”.

Việc có thêm con nằm trong kế hoạch, nhưng vợ chồng cô vẫn vô cùng sốc. Ảnh: Page Six

Khi Anne Hathaway nói đùa rằng đứa con sắp chào đời là một "cú đánh quyết định trận đấu", Seth Meyers đã thốt lên đầy phấn khích "Tuyệt vời! Cô ấy đã nói trúng ngay lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên". MC Seth Meyers vốn là một người cha có 3 con, tiếp tục đưa ra lời khuyên cho Anne Hathaway về việc có thêm con, nói rằng việc có nhiều con khiến thời gian bị co hẹp lại đến mức "chuyển từ cảm giác sợ hãi tột độ sang việc xem say sưa một chương trình truyền hình". Anne Hathaway đã duyên dáng đáp lại: “Tuyệt vời vì tôi rất thích kênh này hiện tại, nên việc có thêm nhiều nội dung tương tự như vậy là tốt rồi. Ồ, hay quá, có thêm thành viên mới”.

Việc có thêm con hoàn toàn nằm trong kế hoạch của vợ chồng Anne Hathaway, chỉ là bây giờ duyên mới đến. Từ năm 2019, Anne Hathaway đã chia sẻ những khó khăn trong việc thụ thai, gọi đó là một trải nghiệm "thực sự đau đớn và rất cô lập" và "đầy rẫy sự tự nghi ngờ". Cô cho biết việc có thai đối với mình là quá trình không dễ dàng và rất phức tạp.

Trước đây, Anne Hathaway gặp nhiều khó khăn trong quá trình thụ thai. Ảnh: Page Six

Vào tối ngày 19/6 (giờ Việt Nam), Anne Hathaway đã đăng tải video mới lên trang cá nhân. Cô hạnh phúc mỉm cười và khoe bụng bầu. Dù nữ diễn viên không nói gì cả nhưng video này đã đủ thông báo tất cả: Anne Hathaway đang mang thai con thứ 3 ở tuổi 44. Trông cô rạng rỡ, xinh đẹp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ngay lập tức, mạng xã hội và truyền thông toàn cầu như bùng nổ. Anne Hathaway đã giấu kín việc mang thai trong suốt chuyến quảng bá phim The Devil Wears Prada 2 trên toàn cầu. Cô khéo léo diện những thiết kế có thể giấu bụng bầu lại vừa vô cùng phong cách và sành điệu. Ngay khi chưa ra đời, em bé đã cùng mẹ chu du khắp thế giới, cùng dự những sự kiện lớn như Met Gala. 2026 là năm vô cùng bận rộn với Anne Hathaway. Bên cạnh The Devil Wears Prada 2 và Mother Mary, nữ diễn viên còn có 3 phim sắp ra mắt trong thời gian tới là The Odyssey, The End of Oak Street và Verity.

Ảnh: Page Six

Em bé đến vào lúc Anne Hathaway bận rộn nhất, cô từ người phụ nữ đẹp nhất thế giới thành bà bầu đẹp nhất thế giới. Ảnh: Page Six

Anne Hathaway sinh ngày 12/11/1982 tại Brooklyn, New York, là một trong những nữ diễn viên tài năng và được yêu mến nhất Hollywood. Sở hữu nét đẹp cổ điển, đôi mắt to đặc trưng và khí chất sang trọng, Anne ra mắt khán giả qua The Princess Diaries (2001) và nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của thế hệ diễn viên trẻ.

Sự nghiệp của cô thăng hoa nhờ khả năng biến hóa đa dạng, từ những vai diễn hài nhẹ nhàng như trong The Devil Wears Prada đến những màn hóa thân đầy nội lực trong Les Misérables – mang về cho cô tượng vàng Oscar Nữ phụ. Anne còn ghi dấu ấn ở nhiều bộ phim lớn như The Dark Knight Rises, Interstellar, The Intern hay Ocean’s 8, khẳng định vị thế sao hạng A với phong độ ổn định suốt hơn hai thập kỷ.

Anne Hathaway có sự nghiệp đáng nể. Ảnh: Page Six

Ngoài công việc diễn xuất, Anne Hathaway được biết đến với đời sống kín tiếng và hình ảnh tích cực. Cô kết hôn với diễn viên kiêm nhà sản xuất Adam Shulman năm 2012 và lên chức mẹ của hai cậu con trai. Adam Shulman không chỉ là chồng mà còn là người bạn đồng hành, giúp Anne Hathaway vượt qua những giai đoạn khủng hoảng tâm lý và áp lực từ dư luận.

Sau khi trở thành mẹ, cô từng thẳng thắn chia sẻ về những thay đổi trong cơ thể và tâm lý. Không né tránh, không tô vẽ, Anne Hathaway nói về việc tăng cân, áp lực hậu sinh con, và hành trình học cách yêu lại chính mình. Chính sự chân thật này khiến hình ảnh của cô trở nên gần gũi hơn.

Anne Hathaway cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, lên tiếng về bình đẳng giới và quyền lợi phụ nữ. Giữa ánh hào quang Hollywood, Anne Hathaway vẫn giữ được sự duyên dáng, thông minh và gần gũi – khiến cô trở thành một trong những biểu tượng điện ảnh hiện đại vừa tài năng vừa nhân hậu.

Cô kết hôn từ năm 2012. Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six

Anne Hathaway chiếm sóng với loạt thời trang bầu hút mắt. Ảnh: Page Six

Tác giả: Minh Hồng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn