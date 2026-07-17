FIFA lên tiếng về màn ăn mừng gây tranh cãi của Argentina

Màn ăn mừng gây tranh cãi của tuyển Argentina sau trận thắng Anh.

Cụ thể, trong màn ăn mừng sau khi tiếng còi mãn cuộc trận bán kết World Cup 2026 vang lên, một vài cầu thủ bên phía đại diện Nam Mỹ bất ngờ giơ cao biểu ngữ có dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Falkland là của Argentina). Đây là thông điệp nhạy cảm liên quan đến quần đảo nằm ở Nam Đại Tây Dương.

Hôm thứ năm, người phát ngôn của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận Ủy ban Kỷ luật độc lập đang thu thập dữ liệu và phân tích các tình huống liên quan dựa trên Quy tắc Kỷ luật hiện hành. Tuyên bố chính thức nêu rõ: "Theo quy trình tiêu chuẩn, FIFA đang đánh giá các báo cáo trận đấu và xem xét các tình tiết trước khi quyết định các bước xử lý tiếp theo".

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới, mọi hình thức thông điệp chính trị, tôn giáo hoặc cá nhân đều bị nghiêm cấm hiển thị trong các trận đấu bóng đá quốc tế. Hành động kể trên có thể khiến các cầu thủ liên quan và Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA) phải đối mặt với nhiều hình thức trừng phạt, từ phạt hành chính đến đình chỉ thi đấu.

Hiện tại, phía đại diện Nam Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Thầy trò Lionel Scaloni đang tập trung tối đa chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2026 gặp đội tuyển Tây Ban Nha, diễn ra vào 2h sáng ngày 20/6 tới.

Tác giả: Huy Trưởng

Nguồn tin: znews.vn