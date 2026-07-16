Nghệ An sử dụng trụ sở dôi dư để mở rộng không gian trường học

Khuôn viên Trường Tiểu học Hưng Phúc (Trường Vinh, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Nhiều trường học ở Nghệ An đang đối mặt với tình trạng thiếu quỹ đất, thiếu không gian phục vụ dạy học và các hoạt động giáo dục toàn diện. Trong khi đó, sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở công không còn sử dụng.

Việc tận dụng các cơ sở dôi dư sau sáp nhập để mở rộng trường học được xem là giải pháp thiết thực để mở rộng không gian trường học. Ngành Giáo dục Nghệ An cũng đề nghị các địa phương quan tâm, dành quỹ đất cho giáo dục để đầu tư hiện đại hóa trường học.

Nhu cầu mở rộng không gian trường học

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (xã Thiên Nhẫn, Nghệ An) có hơn 600 học sinh. Những năm qua, qua khảo sát lấy ý kiến phụ huynh, hơn 50% gia đình có nhu cầu đăng ký cho con ăn, nghỉ trưa bán trú tại trường. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất chưa đáp ứng và không còn quỹ đất để xây dựng bếp ăn, khu nghỉ bán trú nên nhà trường vẫn chưa thể triển khai.

Bà Lê Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, cho biết nhà trường đã có tờ trình gửi UBND xã Thiên Nhẫn, đề nghị được tiếp nhận trụ sở UBND xã Nam Cường cũ nằm liền kề trường để cải tạo thành khu bán trú, đáp ứng nhu cầu học 2 buổi/ngày của học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 vui chơi thể thao tại sân bóng nhân tạo. Ảnh: Hồ Lài

Theo bà Lan, địa phương đã thống nhất về chủ trương và giao nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể. "Dự kiến trụ sở UBND xã cũ sẽ được cải tạo thành khu bếp ăn, phòng ăn và nơi nghỉ trưa cho học sinh. Do nằm sát trường nên sẽ đập thông tường rào, tạo lối đi thuận tiện để học sinh di chuyển từ lớp học sang khu bán trú. Nếu kế hoạch được phê duyệt, địa phương sẽ hỗ trợ kinh phí cải tạo. Đồng thời, nhà trường cũng có cơ sở pháp lý để huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư thêm cơ sở vật chất", bà Lan thông tin.

Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 hiện có 2 phân hiệu. Trong đó, phân hiệu 1 có khuôn viên rộng, được đầu tư đầy đủ phòng học và phòng chức năng. Từ nguồn tài trợ giáo dục, nhà trường còn xây dựng được thư viện ngoài trời, sân bóng nhân tạo, nhà đa chức năng..., tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Theo đại diện nhà trường, nếu được bố trí khu bán trú sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Xã Thiên Nhẫn đã gửi tờ trình xin bàn giao Trụ sở UBND xã Nam Cường cũ làm nơi tổ chức bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2. Ảnh Hồ Lài

Trong khi đó, Trường Tiểu học Hưng Phúc (phường Trường Vinh, Nghệ An) được xây dựng mới từ năm 2018 với 20 phòng học cùng hệ thống phòng chức năng, nhà hiệu bộ khang trang, hiện đại. Tuy nhiên, theo bà Trần Thị Phương Lan, Hiệu trưởng nhà trường, sân chơi, bãi tập lại quá nhỏ, không đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động tập thể.

"Nhiều buổi chào cờ hay hoạt động trải nghiệm quy mô toàn trường, học sinh phải đứng tràn ra hành lang các dãy lớp học vì sân trường không đủ diện tích. Trong khi đó, khuôn viên trường không còn khả năng mở rộng", bà Lan chia sẻ.

Từ thực tế này, nhà trường mong muốn được địa phương tạo điều kiện sử dụng một phần khuôn viên và sân bóng của trụ sở phường Hưng Phúc cũ nằm gần trường nhằm giảm áp lực về cơ sở vật chất, tạo thuận lợi cho các hoạt động giáo dục.

Tương tự, Trường THCS Đông Vĩnh (phường Thành Vinh) hiện chỉ có 5 phòng học nhưng năm học tới sẽ có 9 lớp, gồm khối 6 và khối 7. Do vẫn phải sử dụng chung cơ sở vật chất với Trường Tiểu học Đông Vĩnh và chưa có các phòng chức năng phục vụ các môn thực hành, nhà trường phải tổ chức dạy học 2 ca.

Bà Đinh Thị Kim Chi, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Vĩnh, mong muốn địa phương quan tâm đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Rà soát nhu cầu, dành quỹ đất cho giáo dục

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, mở rộng diện tích trường học đang là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, hiện đại hóa trường lớp và tạo nền tảng thực hiện mục tiêu đột phá phát triển giáo dục theo Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.

Ông Khoa cho biết, thực tế hiện nay nhiều trường học trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng tiêu chí về diện tích để đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, ở khu vực trung tâm, không ít trường chỉ đủ diện tích xây phòng học nhưng thiếu sân chơi, bãi tập, không gian trải nghiệm và các khu vực phục vụ phát triển thể chất cho học sinh.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An mong muốn các xã phường quan tâm dành quỹ đất cho giáo dục. Ảnh: Hồ Lài

Tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiều đại biểu cũng chất vấn về thực trạng cơ sở vật chất trường học cũng như việc sử dụng các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Một số địa phương chủ động đề xuất chuyển đổi các trụ sở không còn sử dụng để mở rộng khuôn viên trường học. Sau khi tiếp nhận đề xuất, Sở GD&ĐT và Sở Tài chính đã thống nhất chủ trương, trước mắt cho phép sử dụng các cơ sở này để mở rộng diện tích trường; khi có điều kiện sẽ tiếp tục quy hoạch, đầu tư đồng bộ.

Tuy nhiên, theo ông Khoa, vẫn còn một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc tận dụng các cơ sở dôi dư, trong khi nhu cầu mở rộng trường học rất lớn.

Ông dẫn chứng, có một trường tiểu học ở khu vực trung tâm với quy mô học sinh đông nhưng diện tích chỉ khoảng 3.300m². Trong khi đó, ngay sát trường là một cơ sở công đã di dời. Nếu khu đất này được bàn giao cho nhà trường sẽ tạo thêm không gian đáng kể phục vụ các hoạt động dạy học và giáo dục.

"Đây là vấn đề rất mong chính quyền các địa phương quan tâm, bởi mở rộng diện tích trường học sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động giáo dục và phát triển toàn diện học sinh", ông Khoa cho hay.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cùng với việc tận dụng các cơ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính, các xã, phường cần quan tâm hơn đến việc dành quỹ đất cho giáo dục.

Việc chuẩn bị quỹ đất từ sớm sẽ tạo điều kiện để trong tương lai xây dựng các trường học khang trang, đầy đủ sân chơi, bãi tập và các hạng mục phục vụ giáo dục toàn diện.

"Nếu không mở rộng trường học ngay từ bây giờ thì sau này, khi điều kiện kinh tế - xã hội phát triển hơn, dù có nguồn lực cũng sẽ không còn quỹ đất để đầu tư hiện đại hóa trường học", ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án phát triển mạng lưới trường, lớp học theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 777/TTg-TCCV ngày 10/7/2026 về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã, Nghệ An đặt mục tiêu giảm tối thiểu 35% đầu mối trường học. Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT đề nghị các xã, phường tiếp tục phối hợp rà soát, bố trí quỹ đất và tận dụng hiệu quả các cơ sở dôi dư để mở rộng trường học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn