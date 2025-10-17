Tổng kết đợt cao điểm rà soát, tăng cường quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật

Toàn cảnh Hội nghị

Sau gần 04 tháng triển khai đợt cao điểm Kế hoạch 782, Công an các đơn vị, địa phương đã rất nỗ lực, cố gắng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Cụ thể: Đã chủ động tham mưu, phối hợp trong công tác rà soát, quản lý đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh VPPL (trong đợt cao điểm đã rà soát, đưa vào diện 2.267 đối tượng, 486 địa điểm, cơ sở kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng tụ tập, trên cơ sở rà soát đã chủ động xây dựng phương án quản lý, phòng ngừa hiệu quả). Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung làm rõ tất cả các hành vi VPPL liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những đối tượng đủ căn cứ khởi tố, tạm giam đều được thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả phát hiện, xử lý của lực lượng Công an các cấp, góp phần răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa chung, tạo sự yên tâm, tin tưởng trong dư luận Nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận; trong đó tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh VPPL; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, thời gian qua, Lãnh đạo Công an tỉnh xác định việc triển khai Kế hoạch 782 là một giải pháp sáng tạo, phù hợp và có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở. Với sự sâu sát của Lãnh đạo Công an tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của Công an các đơn vị, địa phương, Kế hoạch 782 đã phát huy hiệu quả và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết liệt chuyên đề quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh VPPL. Phải xác định rõ, quán triệt sâu sắc phương châm “Phòng là cơ bản, chiến lược, lâu dài - Chống là quan trọng, thường xuyên, quyết liệt”. Trong đó lấy hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn, “yên địa bàn” là chính, hạn chế thấp nhất hậu quả xảy ra. Đối với các vụ án, vụ việc đã xảy ra phải khẩn trương chỉ đạo, nhanh chóng xác minh, làm rõ, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền kết quả điều tra để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa chung. Thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát, bổ sung đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh hư hỏng, phải xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, then chốt, cần thực hiện thường xuyên, liên tục và được quan tâm hàng đầu.

Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, để triển khai thực hiện căn cơ, bài bản, có chiều sâu đối với chuyên đề quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh VPPL, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt. Đặc biệt, Công an cấp xã phải tích cực, chủ động hơn nữa trong tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, lực lượng cơ sở để đảm bảo việc triển khai các biện pháp, giải pháp rà soát, quản lý, phòng ngừa đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, xác định đây là biện pháp xuyên suốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT, đặc biệt là tuần tra vũ trang, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong phòng ngừa, đấu tranh với thanh, thiếu niên. Công an cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, phường và lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, nhất là đối với những trường hợp thanh, thiếu niên VPPL nhiều lần, đã tiến hành giáo dục nhưng không sửa chữa, tiến bộ.

Ngoài ra, chú trọng làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng, nhất là các thông tin liên quan đến hoạt động VPPL của các nhóm thanh, thiếu niên để kịp thời triển khai đồng bộ các phương án, nhanh chóng bắt giữ, xử lý. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kết quả xử lý của cơ quan chức năng đảm bảo có chiều sâu nhằm cảnh tỉnh, răn đe nhằm thực hiện công tác phòng ngừa.

