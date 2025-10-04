Công an Nghệ An bắt giữ tài xế container vận chuyển pháo nổ và ma túy

Cụ thể, sáng 29/9/2025, lợi dụng tình hình thời tiết bất lợi, Phan Thành Minh (36 tuổi, trú tại xã Quảng Châu, Nghệ An) đã điều khiển xe container biển kiểm soát 34C-072.78 (chuyên chở hàng hóa tuyến Lào - Việt Nam) có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm.

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành bao gồm Công an xã Đức Châu, Hưng Nguyên, Quảng Châu, Phòng Cảnh sát giao thông, và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) đã phát hiện trên xe có 99 viên ma túy tổng hợp cùng 30 kg pháo nổ.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng tại xã Quảng Châu và thu giữ thêm hơn 95 kg pháo nổ. Tổng số tang vật thu giữ vượt quá 125 kg pháo nổ các loại cùng ma túy tổng hợp.

Đối tượng Phan Thành Minh cùng tang vật



Hiện, đối tượng Phan Thành Minh đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Buôn bán hàng cấm". Vụ việc cho thấy sự manh động của tội phạm khi cố tình lợi dụng thiên tai để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

