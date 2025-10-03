Công an Nghệ An phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới

Điểm sáng của cả nước

Lực lượng Công an Nghệ An đã phát huy vai trò chủ công, nòng cốt, xung kích trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân; là động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công an Nghệ An luôn là đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiên phong trong tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, với tư duy và tầm nhìn chiến lược, đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh gần 300 Nghị quyết, Đề án, Chỉ thị lớn; qua đó, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị kịp thời “làm giảm, làm sạch, làm yên địa bàn”, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Với phương châm “An ninh chủ động”, “kiên quyết về mục tiêu, mềm dẻo về sách lược”, đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia. Lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình; tham mưu và triển khai nhiều giải pháp căn cơ xây dựng nhiều mô hình, điển hình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững an ninh vùng đặc thù, từng bước làm giảm tính phức tạp; làm yên tình hình các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Qua đó, góp phần đưa Nghệ An là điểm đến an toàn, tin cậy của nhà đầu tư, du khách và là nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại của đất nước, của tỉnh.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lấy công tác phòng ngừa là chính, lực lượng Công an đã quản lý chặt chẽ từng địa bàn, lĩnh vực, hệ loại đối tượng, qua đó, làm giảm sâu tội phạm xâm phạm trật tự xã hội theo từng năm. Liên tục mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, quyết tâm làm sạch địa bàn. Trong đó, Công an Nghệ An luôn được Bộ Công an đánh giá là địa phương dẫn đầu cả nước về đấu tranh với tội phạm ma túy (đặc biệt Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy” là điểm sáng của cả nước).

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tham luận tại Đại hội

Đồng thời, Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An đã có nhiều giải pháp sáng tạo, đột phá nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06/CP (trong 9 năm liên tục, Công an Nghệ An luôn đứng đầu Bộ Công an xếp loại chỉ số cải cách hành chính). Qua đó, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, hiện đại, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Cùng đó, Đảng ủy Công an tỉnh luôn xem công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ trọng tâm then chốt. Gương mẫu, đi đầu xây dựng tổ chức bộ máy liên thông, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh (đã xây dựng được 3.553 căn nhà cho người nghèo).

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh luôn được xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu; vinh dự 5 năm liền được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Đặc biệt, sau chặng đường cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, đến tháng 3/2024, Công an Nghệ An đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là những phần thưởng xứng đáng và rất đỗi tự hào dành cho Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh nhà.

5 giải pháp trọng tâm

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc đặc biệt quan trọng trên con đường bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trong đó, xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng xã hội ổn định chính là nền tảng, là động lực để phát triển.

Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên cấp ủy, chính quyền vận hành hoạt động theo chính quyền 2 cấp gắn với chuyển đổi số quốc gia, phát triển bền vững; tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm. Do đó, đặt ra nhiều trọng trách lớn lao, công việc cấp bách, khối lượng lớn đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực lớn hơn nữa của lực lượng Công an.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Để Công an Nghệ An thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ Công an tỉnh đề xuất 5 giải pháp:

Một là, với tình hình cơ bản bình yên như hiện nay, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an đã và đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển bứt phá trong thời gian tới; hiện thực hóa quyết tâm chính trị đưa Nghệ An “trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Trong đó, Đại tá Trần Hồng Quang nhấn mạnh 3 vấn đề: Quy tụ sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng Công an làm nòng cốt để tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, “làm yên, làm giảm, làm sạch địa bàn”; khơi thông điểm nghẽn trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển.

Cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an các cấp cần tập trung làm tốt công tác dân vận, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo điều kiện tối đa để nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với nhân dân, tập trung tham mưu và giải quyết tốt các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở, để làm yên địa bàn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

Hai là, tiên phong, đi đầu làm nòng cốt trong tham mưu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Đề án, Chương trình, mang tính chiến lược, hiệu quả; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới. Gắn với bảo đảm điều kiện, nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ba là, tiếp tục tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, làm tốt vai trò cơ quan thường trực Đề án 06; dẫn đầu trong công tác cải cách hành chính, sáng tạo, đột phá hơn nữa về tốc độ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hiện đại hóa các lĩnh vực công tác, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và tạo môi trường thông thoáng, lý tưởng, hiện đại, an toàn để thu hút đầu tư phát triển.

Bốn là, tiếp tục đổi mới các biện pháp, giải pháp, phòng ngừa các loại tội phạm, vi phạm pháp luật để “làm giảm, làm sạch và bình yên” địa bàn. Kiên quyết tấn công, đấu tranh trấn áp, xử lý nghiêm, đúng pháp luật các loại tội phạm, nhất là tội phạm trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân. Tập trung xây dựng “xã không ma túy”, xóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội, phấn đấu Nghệ An về đích trước cả nước.

Năm là, đề nghị cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp cùng lực lượng Công an ưu tiên nguồn lực để xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng nòng cốt để bảo đảm tốt an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

"Đảng bộ và toàn lực lượng Công an Nghệ An sẽ phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, đoàn kết, nỗ lực hết sức mình để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra; xứng danh đơn vị anh hùng, lực lượng Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ muôn vàn kính yêu", Đại tá Trần Hồng Quang nhấn mạnh.

Tác giả: PV

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn