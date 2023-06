Công an tỉnh Nghệ An sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2023

Đồng chí Thiếu Tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

06 tháng đầu năm 2023, bám sát các chủ trương của Đảng, giải pháp của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương duy trì bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; tập trung triển khai quyết liệt nhiều phương án, kế hoạch, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Khám phá nhiều vụ án, chuyên án có tiếng vang được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng. Cụ thể, trong 06 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ điều tra, khám phá án về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt 97,8%; trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các tụ điểm “nhức nhối” về tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm về trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm cờ bạc, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm “tín dụng đen”; nổi bật là đấu tranh có hiệu quả với tội phạm “tham nhũng vặt” đã khởi tố 20 vụ, 91 bị can (so với cùng thời điểm sơ kết 06 tháng thì nhiều nhất từ trước đến nay).

Cũng trong 06 tháng đầu năm 2023, Công an Nghệ An tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, được Lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, chỉ đạo nhân rộng toàn quốc khi đã phát hiện, bắt giữ 637 vụ, 850 đối tượng phạm tội, thu giữ 45kg ma túy các loại; làm sạch 69 xã, phường có ma túy trong nội địa.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được triển khai toàn diện, quyết liệt đạt nhiều kết quả tốt; trong đó, nổi bật trên 03 nhiệm vụ lớn, đó là: (1) Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ Đề án 06/CP và đạt nhiều kết quả tốt, như: Hoàn thành 100% công tác số hóa hồ sơ cư trú; tham mưu xây dựng mô hình đơn vị kiểu mẫu (cấp huyện, cấp xã) thực hiện Đề án 06/CP đầu tiên cả nước; Nghệ An là 01 trong 07 địa phương thực hiện tốt nhất công tác làm sạch dữ liệu dân cư; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú trên cổng dịch vụ công quốc gia được xếp thứ Nhất; đặc biệt, hoàn thành cấp CCCD đối với 100% công dân đủ điều kiện cư trú trên địa bàn tỉnh. (2) Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có nhiều kết quả tích cực; triển khai hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, không để xảy ra các vụ cháy lớn. (3) Tích cực tham mưu, triển khai xây dựng 16 Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; xây dựng đơn vị cấp huyện (thị xã Cửa Lò và thị xã Thái Hòa) điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, văn minh đô thị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là đã tham mưu hiệu quả việc tổ chức xây dựng 2.820 ngôi nhà cho người nghèo tại các huyện biên giới, được Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao…

Trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân” cho các cá nhân giai đoạn 2020 - 2022

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu Tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những thành tích, chiến công, kết quả đạt được của các đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát tiến độ và có biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện các chỉ tiêu công tác đã đề ra; tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Chủ động nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của địa phương. Triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân.

Trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Tác giả: Văn Hậu - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn