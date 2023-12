Nghệ An: Sơ kết xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị



Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Hội nghị có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh;…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII về “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh; Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chủ trương xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Năm 2022 xây dựng thí điểm tại 05 Công an phường của 05 thành phố trực thuộc Trung ương; năm 2023 triển khai xây dựng thí điểm tại 63 địa phương trên toàn quốc, mỗi tỉnh lựa chọn 01 Công an phường, mỗi quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn 01 Công an phường để xây dựng thí điểm. Mục đích là nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ ANTT tại địa bàn cơ sở; xây dựng lực lượng Công an phường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được Bộ Công an tặng Bằng khen



Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc. Theo đó, tính đến tháng 11/2023, trong 172 Công an phường đăng ký xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, có 144 Công an phường dự kiến đạt 22/22 tiêu chí; 25 Công an phường dự kiến đạt 21/22 tiêu chí; 03 Công an phường đạt 20/22 tiêu chí.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, với sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình ANTT trên địa bàn các phường hầu hết đều có những chuyển biến tích cực rõ nét, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt. Tình hình ANTT ổn định, không có tội phạm hoạt động manh động, hoạt động theo dạng “xã hội đen”. Không có các vụ phạm tội về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tàng trữ mua bán hàng giả, hàng cấm với số lượng lớn hoặc tái phạm.

Công tác quản lý Nhà nước về ANTT, PCCC, trật tự ATGT được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định; không để xảy ra tình trạng tàng trữ, đốt pháo nổ và đua xe trái phép. Xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đi vào nề nếp; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Người dân tham gia tích cực hơn vào việc xây dựng đô thị văn minh, làm cho bộ mặt đô thị ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Toàn cảnh Hội nghị



Tại Hội nghị, các đại biểu đã đồng tình, ủng hộ với quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Đồng thời bổ sung, nhấn mạnh làm rõ thêm một số nội dung, kết quả đã đạt được từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại địa phương, cơ sở.

Các ý kiến cũng thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp để tiếp tục xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị trên phạm vi toàn quốc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 32 tập thể và 29 cá nhân đã có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc trong xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; trong đó Nghệ An có 2 tập thể, 2 cá nhân được khen thưởng.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Báo Công Lý