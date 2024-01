Tỉnh Nghệ An tham gia Hội chợ Travex 2024 tại nước CHDCND Lào

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức gian hàng du lịch Nghệ An tại không gian gian hàng du lịch Việt Nam để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá cũng như những điểm đến hấp dẫn, sản phẩm du lịch đặc sắc, ẩm thực phong phú của Nghệ An đến với bạn bè quốc tế trong và ngoài khu vực ASEAN.

Thông qua Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) và Hội chợ Travex, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến, giao lưu, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, cơ quan xúc tiến du lịch, doanh nghiệp du lịch Nghệ An với các cơ quan, đối tác trong và ngoài khu vực ASEAN. Đồng thời là dịp để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ và kích cầu khách du lịch từ các nước ASEAN đến Nghệ An; khảo sát một số sản phẩm, điểm đến, dịch vụ mới của Lào và khu vực giáp biên với Nghệ An.

Tại Hội chợ, tỉnh Nghệ An sẽ có gian hàng để giới thiệu hình ảnh tiêu biểu về đất nước, con người, văn hoá, điểm đến, sản phẩm du lịch đặc sắc của Nghệ An. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Nghệ An bên lề Hội chợ để giới thiệu về các điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn khách du lịch Lào, Thái Lan và các nước trong khối ASEAN như du lịch biển, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch MICE, Golf, ẩm thực; chương trình, sự kiện nổi bật của Nghệ An năm 2024; gặp gỡ trao đổi thảo luận giữa doanh nghiệp du lịch Nghệ An và các doanh nghiệp du lịch trong khối ASEAN; trưng bày ấn phẩm, tài liệu, vật phẩm và một số sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Tỉnh sẽ tham gia các hoạt động bên lề Diễn đàn du lịch ASEAN: Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, hội nghị, hội thảo và gặp gỡ cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các nước ASEAN. Khảo sát, làm việc, trao đổi kinh nghiệm một số điểm đến, sản phẩm, dịch vụ mới của Lào và khu vực giáp biên với Nghệ An.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch được duyệt. Chủ trì, phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xây dựng phương án, market trưng bày và tổ chức thi công trang trí, trưng bày gian hàng Nghệ An tại gian hàng chung du lịch Việt Nam…

Hiệp hội Du lịch tỉnh Nghệ An cử đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch và vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế ở Nghệ An chuyên thị trường Lào, Thái Lan và các nước ASEAN tham gia các hoạt động tại Hội chợ Travex 2024 theo Kế hoạch.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn