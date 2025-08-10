Nghệ An: Hỗ trợ nhân dân cụm bản biên giới của Lào nhu yếu phẩm cần thiết

Theo đó trong đợt mưa lũ cuối tháng 7-2025, các cụm bản thuộc huyện MeuangMock cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề, nhiều gia đình bị trôi nhà cửa, tài sản. Sau thiên tai, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, thiếu lương thực, thực phẩm nghiêm trọng. Nắm bắt được thông tin, chính quyền địa phương xã Mường Típ đã phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Ải, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, trao tặng nhu yếu phẩm cho phía bạn.

Chính quyền địa phương xã Mường Típ hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân cụm bản Xamjae.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vi Thị Quyên cho biết: “Đợt mưa lũ vừa qua, chính quyền địa phương, nhân dân xã Mường Típ cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng nhờ được sự hỗ trợ của các cấp, ngành tỉnh Nghệ An, các đơn vị lực lượng vũ trang, mạnh thường quân, cuộc sống bà con đang dần ổn định trở lại. Khi nắm bắt được các cụm dân cư của Lào ở phía đối diện cũng đang gặp khó khăn do thiên tai, chúng tôi đã quyết định hỗ trợ, chia sẻ một số lượng lớn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết”.

Tác giả: Hiếu An

Nguồn tin: qdnd.vn