Bắt nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, ném vỏ chai bia vào nhà người dân

Ngày 10/8/2025, Công an xã Thần Lĩnh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp Công an các địa phương có liên quan bắt giữ nhóm 06 đối tượng tượng thanh thiếu niên mang theo hung khí, chạy xe mô tô với tốc độ cao trên đường Quốc lộ 7C gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân.

Trước đó sáng 08/8/2025, Công an xã Thần Lĩnh tiếp nhận tin báo của công dân về việc tối 06/8/2025, có một nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm và vỏ chai bia đi 03 xe mô tô trên QL7C hướng từ xã Trung Lộc đi xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An, khi qua địa bàn xã Thần Lĩnh nhóm thanh thiếu niên này đã ném nhiều vỏ chai bia vào trước nhà dân rồi bỏ chạy.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Nhận thấy hành vi của các đối tượng rất manh động, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, ngay khi tiếp nhân tin báo, Công an xã Thần Lĩnh đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh về nội dung vụ việc, đồng thời tập trung lực lượng xác minh, truy bắt nhóm đối tượng trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 6 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Thần Lĩnh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã Văn Kiều, Phúc Lộc nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 06 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Nguyễn Văn Kha (sinh năm 2005); Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 2008); Phan Ngọc Bảo (sinh năm 2006); H.V.T.P (sinh năm 2010) cùng trú tại xã Văn Kiều; Hoàng Đức Tài (sinh năm 2008), trú tại xã Phúc Lộc và T.C.C (sinh năm 2010) trú tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An. Tang vật thu, tạm giữ: 02 xe mô tô không gắn biển số; 01 dao phóng lợn; 02 dao tự chế; 01 súng ná cao su; 06 điện thoại di động.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận thường tụ tập thành nhóm, sử dụng phương tiện xe mô tô, mang theo hung khí, chạy tốc độ cao trên các tuyến đường, trong quá trình di chuyển, khi gặp người đi đường, nhóm này sẽ chặn xe gây hấn hoặc ném vỏ chai thủy tinh vào nhà người dân.

Hiện, Công an xã Thần Lĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tiến hành củng cố tài liệu, xử lý nghiêm các đối tượng.

