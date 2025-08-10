Nghệ An: Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã được tặng quà

Ngày 10/8, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, bài viết liên quan đến việc Đảng uỷ xã Quỳnh Văn, Nghệ An đã mua quà in dòng chữ “Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Văn” trên bình nước làm quà tặng cho các đại biểu tham dự đại hội.

Sự việc khiến nhiều người có ý kiến trái chiều vì trước đó ngày 4/8, Tỉnh uỷ Nghệ An đã có công văn số 2731 về việc Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An. Cụ thể, yêu cầu các Đảng uỷ xã, phường tại Nghệ An không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng đại hội; Dừng việc mua quà tặng cho các đại biểu tham dự đại hội.

Trao đổi với PV, ông Lê Xuân Kiên, Bí thư Đảng uỷ xã Quỳnh Văn, Nghệ An thừa nhận việc có mua quà tặng cho đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Văn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng uỷ xã Quỳnh Văn giải thích, việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã đã triển khai từ trước khi có văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ Nghệ An về việc dừng việc mua quà tặng cho đại biểu tham dự đại hội.

“Chúng tôi đã triển khai các kế hoạch cho đại hội trước văn bản chỉ đạo của tỉnh uỷ. Việc quà tặng đã được ký hợp đồng trước đó nên không thể trả lại được”, ông Kiên nói.

Được biết, kinh phí mua quà tặng hơn 100 triệu đồng. Đây là món quà sẽ được trao cho các đại biểu khi tham dự đại hội.

Bí thư Đảng uỷ xã Quỳnh Văn cho biết thêm, ngày 10/8, sẽ diễn ra phiên đại hội trù bị. Đến ngày 11/8, Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Văn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính thức diễn ra.

