Khởi tố hai bị can liên quan vụ phát hiện thi thể cô gái trong vali

Theo điều tra, Thành và chị N.T.N.H (SN 2002, ngụ tỉnh Bến Tre cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long) có quan hệ tình cảm với nhau. Thành và chị H. đều bị câm điếc bẩm sinh.
Trưa 22/7, chị H. đến nhà Thành trong con hẻm 294 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây) thì hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Thành dùng dao tấn công chị H. tử vong.
Con hẻm nơi phát hiện vali chứa thi thể nạn nhân.
Thành để thi thể nạn nhân trong nhà hai ngày, sau đó lên mạng đặt vali để bỏ thi thể nạn nhân vào. Sáng 25/7, Thành kéo vali chứa thi thể vứt trong con hẻm, cách nhà Thành khoảng 20m. Sau đó, Thành bỏ trốn đến Đồng Nai và bị Cơ quan CSĐT bắt giữ.
Qua lời khai của Thành, Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ thêm đối tượng La Ngân Túc để điều tra làm rõ.
Trước đó, ngày 25/7, nhiều người dân sống trong hẻm 294 Xô Viết Nghệ Tĩnh thấy mùi hôi thối bốc ra từ chiếc vali để trong hẻm nên nghi ngờ, thông báo cho Công an địa phương. Lực lượng chức năng đến mở vali thì phát hiện có thi thể người bên trong.
Bị can Thành từng sống cùng cha mẹ tại con hẻm 294 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sau đó, cả gia đình Thành đi nước ngoài, còn Thành ở lại TP Hồ Chí Minh. Thanh niên này thất nghiệp, ít tiếp xúc với mọi người và thường xuyên ở nhà.
Tác giả: Phú Lữ
Nguồn tin: cand.com.vn