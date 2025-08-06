Biến căn hộ 39m2 thành không gian sống tiện nghi cho gia đình 3 thế hệ

Giữa khu phố đắt đỏ tại quận Tây Thành, Bắc Kinh (Trung Quốc), sở hữu một ngôi nhà 39m2 là mơ ước của nhiều người. Vì vậy, vợ chồng họ Lưu đã biến căn hộ nhỏ thành tổ ấm đủ đầy, ấm cúng và tràn ngập ánh sáng. Ảnh: Sohu