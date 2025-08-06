Thời gian:
Biến căn hộ 39m2 thành không gian sống tiện nghi cho gia đình 3 thế hệ

Với thiết kế thông minh, căn hộ nhỏ của gia đình Lưu trở thành tổ ấm sáng sủa và tối giản.

Giữa khu phố đắt đỏ tại quận Tây Thành, Bắc Kinh (Trung Quốc), sở hữu một ngôi nhà 39m2 là mơ ước của nhiều người. Vì vậy, vợ chồng họ Lưu đã biến căn hộ nhỏ thành tổ ấm đủ đầy, ấm cúng và tràn ngập ánh sáng. Ảnh: Sohu

Căn nhà ban đầu có bố cục thiếu ánh sáng, không khí không lưu thông, mọi thứ gò bó và kém tiện nghi. Nhưng sau khi cải tạo, căn hộ trở thành một không gian tiện nghi. Ảnh: Sohu

Mỗi góc trong căn hộ được tính toán kỹ lưỡng. Phòng khách – phòng ăn – khu sinh hoạt chung được kết nối bằng ánh sáng chéo, tạo sự thông thoáng. Ảnh: Sohu

Phòng ăn chỉ đặt một bộ bàn gỗ và vài vật trang trí nhỏ như cây xanh, hoa quả, không có đồ decor thừa thãi. Ảnh: Sohu

Phòng khách tối giản nhưng có điểm nhấn với sofa màu cam kết hợp tủ gỗ âm tường. Ảnh: Sohu

Bức tường mỏng ngăn cách phòng ăn và phòng ngủ phụ. Ảnh: Sohu

Giường tầng tiện lợi cho bà ngủ dưới và hai con ngủ phía trên. Ảnh: Sohu

Phòng ngủ chính tràn ngập ánh sáng được cải tạo từ ban công cũ. Ảnh: Sohu

Bên trái giường là góc xanh nhỏ – một nhành cây, vài chiếc lá, đủ để mang thiên nhiên vào không gian hẹp. Ảnh: Sohu

Bếp thiết kế chữ L với tone trắng chủ đạo, ngập ánh sáng. Ảnh: Sohu

Phòng tắm sử dụng cửa trượt để tiết kiệm diện tích. Ảnh: Sohu

Mọi đồ dùng được gắn lên kệ treo, không để dưới sàn nhằm tiết kiệm diện tích. Ảnh: Sohu

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: khoahocdoisong.vn

