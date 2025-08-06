Biến căn hộ 39m2 thành không gian sống tiện nghi cho gia đình 3 thế hệ

Giữa khu phố đắt đỏ tại quận Tây Thành, Bắc Kinh (Trung Quốc), sở hữu một ngôi nhà 39m2 là mơ ước của nhiều người. Vì vậy, vợ chồng họ Lưu đã biến căn hộ nhỏ thành tổ ấm đủ đầy, ấm cúng và tràn ngập ánh sáng. Ảnh: Sohu
Căn nhà ban đầu có bố cục thiếu ánh sáng, không khí không lưu thông, mọi thứ gò bó và kém tiện nghi. Nhưng sau khi cải tạo, căn hộ trở thành một không gian tiện nghi. Ảnh: Sohu
Mỗi góc trong căn hộ được tính toán kỹ lưỡng. Phòng khách – phòng ăn – khu sinh hoạt chung được kết nối bằng ánh sáng chéo, tạo sự thông thoáng. Ảnh: Sohu
Phòng ăn chỉ đặt một bộ bàn gỗ và vài vật trang trí nhỏ như cây xanh, hoa quả, không có đồ decor thừa thãi. Ảnh: Sohu
Phòng khách tối giản nhưng có điểm nhấn với sofa màu cam kết hợp tủ gỗ âm tường. Ảnh: Sohu
Bức tường mỏng ngăn cách phòng ăn và phòng ngủ phụ. Ảnh: Sohu
Giường tầng tiện lợi cho bà ngủ dưới và hai con ngủ phía trên. Ảnh: Sohu
Phòng ngủ chính tràn ngập ánh sáng được cải tạo từ ban công cũ. Ảnh: Sohu
Bên trái giường là góc xanh nhỏ – một nhành cây, vài chiếc lá, đủ để mang thiên nhiên vào không gian hẹp. Ảnh: Sohu
Bếp thiết kế chữ L với tone trắng chủ đạo, ngập ánh sáng. Ảnh: Sohu
Phòng tắm sử dụng cửa trượt để tiết kiệm diện tích. Ảnh: Sohu
Mọi đồ dùng được gắn lên kệ treo, không để dưới sàn nhằm tiết kiệm diện tích. Ảnh: Sohu
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: khoahocdoisong.vn