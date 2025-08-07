4 mẫu iPhone dù rẻ vẫn nên tránh mua ở thời điểm hiện tại

1. iPhone 8 và 8 Plus đã ngừng được Apple hỗ trợ cập nhật iOS, kéo theo nguy cơ bảo mật và thiếu tính năng mới.
Hiệu năng lạc hậu, pin chai theo thời gian khiến những mẫu máy này không còn phù hợp cho người dùng hiện đại.
2. iPhone X dù từng gây sốt với thiết kế tai thỏ và màn hình OLED, nay đã quá cũ để sử dụng bền lâu.
Việc không thể lên iOS 17 và pin yếu khiến iPhone X khó đáp ứng các nhu cầu cơ bản.
3. iPhone SE 2022 có giá rẻ và chip mạnh, nhưng thiết kế cũ kỹ và màn hình quá nhỏ gây cản trở trải nghiệm.
Pin yếu cũng là nhược điểm lớn khiến mẫu SE thế hệ 3 không phải lựa chọn khôn ngoan nếu dùng lâu dài.
4. iPhone 12 mini và 13 mini tuy nhỏ gọn nhưng thời lượng pin lại khiến người dùng thất vọng.
Với cùng tầm giá, lựa chọn iPhone 11 hoặc iPhone 12 bản thường sẽ cho trải nghiệm toàn diện hơn.
Nguồn tin: kienthuc.net.vn