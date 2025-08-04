Dùng nha đam theo 5 cách này, tóc bớt rụng thấy rõ

Nha đam có rất nhiều lợi ích cho mái tóc. Ảnh: Medical News Today.

Nha đam, hay lô hội, thường được sử dụng để điều trị các vấn đề về da nhưng nó cũng có lợi cho mái tóc. Theo MedicineNet, một số lợi ích của việc sử dụng gel nha đam cho mái tóc bao gồm:

Cải thiện độ bóng

Làm giảm gàu và ngứa da đầu

Bảo vệ tóc khỏi tác hại của tia cực tím từ mặt trời

Có thể làm tăng sự phát triển và khối lượng tóc

Giúp kiểm soát tình trạng tóc xoăn cứng và gãy rụng

Kiểm soát tóc nhờn

Dưới đây là 6 cách cải thiện kết cấu và sức khỏe của tóc bằng lô hội:

- Cách 1: Chỉ cần nha đam:

Massage gel trực tiếp lên da đầu và tóc, đặc biệt là ở chân tóc

Để trong vòng 45-60 phút rồi gội sạch bằng dầu gội nhẹ

Bạn có thể lặp lại quá trình này 1-2 lần/tuần

Lợi ích: Điều này có thể giúp tóc mềm mại và bóng mượt hơn.

- Cách 2: Lô hội, dầu thầu dầu:

Trộn gel lô hội (2 phần) với dầu thầu dầu hoặc dầu ô liu (1 phần)

Massage tóc từ gốc đến ngọn và để trong khoảng một giờ

Gội đầu bằng dầu gội hoặc dầu xả dịu nhẹ

Thực hiện 2-3 lần/tuần

Lợi ích: Dầu thầu dầu kết hợp với lô hội có thể làm cho tóc dày, bóng và mượt hơn.

- Cách 3: Nha đam, chanh, nước:

Lấy 1 cốc nước, thêm 1 thìa cà phê gel lô hội và 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh tươi

Sau khi gội đầu, xả tóc bằng dung dịch này và xả lại bằng nước

Lặp lại quá trình này 2-3 lần/tuần

Lợi ích: Cách này sẽ giúp điều trị tóc nhờn.

Cách 4: Nha đam, trứng, mật ong, dầu ôliu:

Trộn một lòng đỏ trứng, nửa thìa mật ong, nửa thìa dầu ô liu và một thìa gel lô hội vào bát

Thoa hỗn hợp này lên tóc và đội mũ tắm hoặc quấn khăn ấm trên đầu

Để trong 30-60 phút và gội đầu bằng dầu gội dịu nhẹ

Lặp lại quá trình này 1-2 lần/tuần

Lợi ích: Cách làm này có thể làm dịu da đầu ngứa, giúp tóc bóng và dày hơn.

- Cách 5: Nha đam, cỏ cà ri, dầu ô liu, chanh

Trộn một thìa cà phê bột hạt cỏ cà ri, 2 thìa cà phê gel lô hội, một thìa cà phê dầu ôliu và 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh vào bát

Thoa hỗn hợp này đều lên tóc từ da đầu đến ngọn tóc

Để trong vòng 1-2 giờ

Gội đầu bằng dầu gội hoặc sữa rửa mặt dịu nhẹ và nước ấm

Lặp lại quá trình này 1-2 lần/tuần

Lợi ích: Mặt nạ tóc này có thể giúp loại bỏ gàu, cải thiện sự phát triển và chất lượng tóc, đồng thời làm tóc bồng bềnh hơn.

Nha đam nhìn chung an toàn, nhưng một số người có thể bị dị ứng với gel nha đam. Trước khi thoa lên tóc, hãy thoa một ít gel nha đam lên một vùng da nhỏ và chờ trong 2 giờ.

Nếu bạn gặp các triệu chứng dị ứng, chẳng hạn ngứa, đỏ hoặc phát ban, hãy ngừng sử dụng gel nha đam. Tránh sử dụng gel nha đam có chứa hóa chất hoặc hương liệu.

Bên cạnh đó, những người sử dụng kem steroid (như kem hydrocortisone) nên thận trọng khi sử dụng lô hội vì nó có thể làm tăng hấp thu steroid qua da.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn