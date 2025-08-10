Cháy nhà trong đêm, một người tử vong, 4 người kịp thoát nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 20h40 ngày 9/8, người dân thôn Đắk Y Pai, xã Măng Bút phát hiện ngôi nhà của ông A.L (trú thôn Đắk Y Pai) bốc cháy lớn nên hô hoán mọi người dập lửa, đồng thời báo tin đến chính quyền và Công an xã.

Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan qua nhà bà S, mẹ ruột ông L ở bên cạnh. Khi đó, bà S cùng 2 người cháu đang ngủ trong nhà.

Ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt trong đêm. Ảnh: B.Đ

Ngay sau khi nhận thông tin vụ cháy, chính quyền và Công an xã Măng Bút khẩn trương huy động lực lượng đến hiện trường cùng người dân nỗ lực dập lửa. Nhưng do cả hai căn nhà được làm bằng gỗ nên nhanh chóng bị thiêu rụi cùng toàn bộ đồ đạc trong nhà.

Vụ cháy làm ông L bị kẹt trong nhà và tử vong, 4 người khác gồm mẹ, vợ và 2 người cháu nhỏ đã may mắn thoát ra ngoài an toàn.

Sáng 10/8, chính quyền xã Măng Bút và các cơ quan, tổ chức đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân để sớm ổn định đời sống và giúp gia đình lo hậu sự cho ông L.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện.

