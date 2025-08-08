Nữ đại gia xây tòa tháp cao nhất Việt Nam là ai?

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tòa tháp tài chính lên đến 108 tầng. Theo dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam và thuộc top đầu khu vực Đông Nam Á.

Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City). Đây là liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản). Chủ tịch Tập đoàn BRG là bà Nguyễn Thị Nga (hay còn gọi Madame Nga).

Bà Nguyễn Thị Nga sinh năm 1955, là một trong những nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam.

"Nữ tướng" của BRG

Madam Nga thành lập Tập đoàn BRG năm 1993 với lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đến nay, BRG đã vươn mình thành hệ sinh thái đa ngành, quy tụ gần 22.000 cán bộ nhân viên với nhiều chuyên gia trình độ cao trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG. Ảnh: BRG

Các lĩnh vực then chốt của Tập đoàn BRG là ngân hàng, bất động sản, sân golf. Trong lĩnh vực bất động sản, BRG nổi bật với các dự án mang tầm vóc quy hoạch đô thị.

Một trong những điểm nhấn là dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội quy mô gần 272 ha với tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ USD. Điểm nhấn kiến trúc của dự án là tòa tháp tài chính cao 108 tầng.

Bên cạnh đó, BRG còn đang phát triển mạnh trong lĩnh vực khách sạn, với danh mục tài sản trải dài từ Diamond Westlake Suites (Hà Nội), Mondial Hotel (Huế) đến Asian Hotel (TP.HCM), đồng thời sở hữu chuỗi hơn 100 siêu thị và cửa hàng bán lẻ BRG Mart, FujiMart.

Đáng chú ý, BRG còn là một trong những đơn vị tiên phong phát triển ngành golf tại Việt Nam với hệ thống sân đẳng cấp như Kings Island Golf Resort, Legend Đà Nẵng, Legend Hill Country Club, Ruby Tree Golf Resort…

Ngoài vai trò tại BRG, bà Nguyễn Thị Nga còn gắn bó hơn một thập kỷ với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank). Dưới sự dẫn dắt của bà, SeABank đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về quy mô và hiệu quả hoạt động.

Tính đến cuối tháng 10/2024, bà Nga sở hữu gần 112 triệu cổ phần SeABank (tương đương 3,94% vốn).

Nhận nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý

Không chỉ là "nữ tướng" của doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Nga còn nhận được nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu "Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Bông Hồng Vàng" và "Top 10 Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2022".

Madam Nga cũng nhiều lần được vinh danh là "Người có tầm ảnh hưởng nhất châu Á trong lĩnh vực golf".

Madam Nga nhiều lần được vinh danh là "Người có tầm ảnh hưởng nhất châu Á trong lĩnh vực golf". Ảnh: BRG

Ngoài ra, bà còn là "Nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn khu vực ASEAN (Women of Impact)", "Nữ Doanh nhân ASEAN tiêu biểu", "Top 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam" (Tạp chí Forbes), "Giải vàng doanh nhân lĩnh vực Golf Châu Á - Thái Bình Dương".

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn