Mẹ đơn thân là nữ hoàng cảnh nóng, U50 vẫn được bạn trai yêu say đắm như tuổi 18

Diễn viên Kiều Trinh sinh năm 1976, là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua các bộ phim như Mùa len trâu, Bi, đừng sợ, Rừng đen, Thưa mẹ con đi... Vì sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng, lại không ngại lăn xả đóng những phân cảnh táo bạo, nên chị được mệnh danh là “nữ hoàng cảnh nóng” của màn ảnh Việt.

Kiều Trinh được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" của màn ảnh Việt

Thành công trong nghệ thuật, nhưng ít ai biết phía sau màn ảnh, Kiều Trinh lại là một người phụ nữ chịu nhiều tổn thương. Chị kết hôn lần đầu năm 18 tuổi, nhưng sớm ly hôn khi đã có một cô con gái. Cuộc hôn nhân tiếp theo của Kiều Trinh cũng không chính thức. Chị còn bị bạo hành cả tinh thần lẫn thể xác, và phải trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân được ví như "địa ngục trần gian" này.

Lần thứ ba, ở tuổi ngoài 40, Kiều Trinh bất ngờ mang thai ngoài ý muốn. Dù vậy, chị vẫn giữ con, một mình sinh nở và nuôi dạy như bao lần trước. Ở tuổi U50, Kiều Trinh làm mẹ đơn thân 3 con, không có bất cứ sự trợ giúp nào từ những người cha của các con.

Trải qua nhiều biến cố tình cảm, Kiều Trinh tưởng chừng đã đóng lại cánh cửa tình yêu. Thế nhưng, điều bất ngờ đã đến. Vài tháng qua, nữ nghệ sĩ thỉnh thoảng đăng tải những bức ảnh thân mật cùng một người đàn ông giấu mặt.

Khi được hỏi, chị xác nhận đã tìm thấy tình yêu mới, đó là một người đàn ông không hoạt động trong ngành nghệ thuật, chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường, sống ở Hà Nội, đã từng kết hôn và có 2 con. Cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong cách sống, quan điểm và suy nghĩ, nhất là coi trọng gia đình.

Kiều Trinh hiện đang hạnh phúc bên bạn trai giấu mặt

Theo lời kể của Kiều Trinh, chị và bạn trai quen biết nhau đầu năm nay thông qua mạng xã hội. Anh là người chủ động nhắn tin, làm quen. Điều khiến Kiều Trinh chú ý đến anh không phải là những lời tán tỉnh, mà là sự kiên nhẫn.

“Có lúc, anh nhắn ba ngày hay một tuần, tôi mới hồi đáp. Nhưng anh vẫn chờ đợi, không trách móc. Hai tháng đầu quen biết, anh chỉ hỏi thăm công việc, cuộc sống, khuyên tôi giữ sức khỏe, không hề nói một chữ nào thả thính", nữ nghệ sĩ chia sẻ với Ngôi sao.

Thời điểm mới tìm hiểu nhau, bạn trai gửi cho Kiều Trinh ảnh hộ chiếu có đầy đủ thông tin, đồng thời chủ động chia sẻ hành trình, vị trí, sinh hoạt mỗi ngày. Dù ban đầu cảm thấy kỳ lạ, nhưng chính sự chủ động, chân thành ấy của anh đã khiến Kiều Trinh dần cảm mến và đồng ý bước vào một mối quan hệ chính thức.

Nữ nghệ sĩ được bạn trai hết mực cưng chiều, chăm sóc

Yêu lại lần nữa ở tuổi gần 50, Kiều Trinh thú nhận chị như được trở lại thời thiếu nữ. Nữ nghệ sĩ kể, trong những mối quan hệ trước, chị luôn là người chủ động hòa giải, xuống nước trước để tránh làm người kia buồn, giận. Nhưng lần này thì khác, chị có thể hờn dỗi, khóc lóc khi giận, được yêu như tuổi 18.

Điều khiến Kiều Trinh cảm thấy đặc biệt nhất là khi ở bên bạn trai, chị thấy mình được "đội lên đầu". Anh chăm sóc, chia sẻ và đặt chị lên hàng đầu. Từ khi yêu, Kiều Trinh cười nhiều hơn, sống nhẹ nhàng hơn. Hai tháng qua, sức khỏe của chị kém, ba lại nhập viện, nhờ có anh động viên mà chị mạnh mẽ hơn.

Yêu xa thường là thử thách, đặc biệt ở tuổi trưởng thành, nhưng với Kiều Trinh, đó lại là một phần may mắn. Dù người ở Hà Nội, người ở TP.HCM, nhưng họ vẫn giữ thói quen cập nhật lịch trình hàng ngày, nhắn tin, gọi video và quan tâm từng chút một.

Nhan sắc của Kiều Trinh ở tuổi U50

Khi được hỏi về phản ứng của người thân, Kiều Trinh cho biết ba và các con chị đã gặp anh qua điện thoại. Các con Kiều Trinh rất quý bạn trai của mẹ, còn nói mẹ dễ tính, hồn nhiên hơn từ ngày có người yêu.

Về chuyện tương lai, cả hai đều không tính chuyện cưới xin, chỉ muốn đồng hành, quan tâm nhau mỗi ngày. Do cả hai đều có con cái, cha mẹ cần chăm sóc, nên họ chấp nhận yêu xa, gặp nhau vài tháng một lần.

Tác giả: Lâm Anh

Nguồn tin: thanhnienviet.vn