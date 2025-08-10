Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 17 nội dung quan trọng

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Quốc hội, tại Phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7-2025; xem xét báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao".

Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 4 dự thảo: Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Phiên họp thứ 48 cũng sẽ cho ý kiến về các dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với nội dung thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật và thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của HĐND; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Đồng thời cho ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Gia Bình; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho các dự án của Tập đoàn Samsung đầu tư tại Việt Nam.

