Chung Nguyen Do và cú sốc đầu tiên ở Việt Nam

Thử thách về khí hậu

Ngày 30/7/2025, Chung Nguyen Do bước ra từ sân bay Nội Bài với một chiếc áo phông lấm tấm mồ hôi. Một trong những nội dung được anh trao đổi với báo giới lúc bấy giờ là điều kiện thời tiết. “Hà Nội nóng hơn nhiều so với Bulgaria. Tôi cần thời gian để thích nghi với điều này”, cầu thủ có tên tiếng Việt là Trần Thành Trung bày tỏ.

Chung Nguyen Do chưa quen với khí hậu ở Việt Nam.

4 ngày sau, Chung Nguyen Do có màn ra mắt chưa chính thức tại CLB Ninh Bình. Tân binh V.League so tài với Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, trong buổi chiều có nền nhiệt 35-36 độ C. HLV Gerard Albadalejo xếp tiền vệ 20 tuổi đá chính. Anh chơi khá ổn, đặc biệt là khả năng điều tiết, cầm nhịp và chuyền bóng. Tuy nhiên, bộ kỹ năng vốn được trui rèn ở Bulgaria nhiều năm qua của Chung Nguyen Do không thể phát huy hết cả trận. Gần cuối hiệp 1, ngôi sao khiến Ninh Bình chi ra hơn 10 tỷ đồng phí chuyển nhượng phải rời sân.

Ngay lập tức, một trợ lý chạy đến đưa anh gấp 1 chai nước. Một cộng sự khác rải thảm kèm nhiều túi đá để giúp cho Chung Nguyen Do có thể đến hạ nhiệt. Anh rời sân không phải vì ý đồ chuyên môn của HLV trưởng. Chung Nguyen Do thực tế đã bị say nắng!

Trước đó có một khoảng thời gian thi đấu với Hà Nội FC, cầu thủ Việt kiều này chỉ di chuyển ở một nửa khu vực, nơi nhận được bóng râm từ khán đài A. Trông thấy dấu hiệu không ổn từ Chung Nguyen Do, HLV Gerard quyết định rút anh ra để đảm bảo thể lực và sức khỏe. Ở ngoài đường biên sân Hàng Đẫy, tiền vệ này liên tục uống nước, rửa mặt hay chườm đá ở vùng đùi, cánh tay hay trán. Hoàng Đức cùng với một trợ lý khác của CLB Ninh Bình cũng chạy đến để trò chuyện, hỏi han nhằm giúp cho Chung Nguyen Do giữ được sự tỉnh táo trước cơn say nắng.

Sau cùng, cầu thủ này cũng ổn. Trước khi rời sân Hàng Đẫy, anh nhắc lại nhận xét về thời tiết thủ đô, tương tự như cảm nhận ban đầu khi có mặt ở sân bay Nội Bài vài ngày trước đó: “Thời tiết ở Hà Nội nóng hơn Bulgaria rất nhiều. Tôi cần thêm thời gian để thực sự thích nghi”.

Vòng lặp kể trên tiếp tục xảy ra trong trận đấu tập giữa Ninh Bình và Sông Lam Nghệ An chiều 7/8. Bất chấp thời tiết có phần dịu hơn so với giai đoạn cực đoan vài ngày trước đó, Chung Nguyen Do vẫn phải rời sân khi hiệp 1 chưa khép lại. Theo thông báo từ fanpage liên quan đến CLB Ninh Bình trên mạng xã hội, HLV Gerard phải nhanh chóng rút tiền vệ này ra khỏi sân khi phát hiện anh có dấu hiệu mệt mỏi và sốc vì nền nhiệt tại Hà Nội.

Sức ép về kỳ vọng

Từ chỗ nhận được sự kỳ vọng của người hâm mộ, Chung Nguyen Do “rơi” xuống mặt đất, sau 2 trận đấu phải rời sân sớm vì sốc nhiệt. Tuy đây vẫn chỉ là những trận đấu mang tính giao hữu song việc cầu thủ này chưa thể thích nghi với điều kiện khi hậu miền Bắc ảnh hưởng khá nhiều đến toan tính chiến thuật của Gerard Albadalejo. Bản thân cầu thủ này cũng chưa tạo được những dấu ấn thật sự đậm nét để thực sự tương xứng với số tiền chuyển nhượng lên đến hơn 10 tỷ đồng mà Ninh Bình chi ra cho Slavia Sofia nhằm có được anh. Đấy là chưa kể, Chung Nguyen Do cũng nhận được một chế độ đủ hậu hĩnh khi về Ninh Bình chơi bóng.

Hẳn nhiên bên cạnh thách thức về nhiệt độ, sức ép kỳ vọng từ CĐV đang ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý và màn trình diễn của Chung Nguyen Do. Nếu như Ninh Bình không có phương án giải quyết thấu đáo, “vết dầu loang” có thể nối dài cho đến khi đội bóng này tranh tài ở V.League 2025/26. Một khi cảm hứng, sự tự tin của Chung Nguyen Do không thể được đảm bảo, nguy cơ anh trở thành “bom xịt” và chịu sự chỉ trích đến từ giới mộ điệu lại càng thêm lớn.

Lý giải cho khởi đầu chưa suôn sẻ của Chung Nguyen Do, theo các chuyên gia, việc có mặt ở Việt Nam ngay sát thời điểm V.League chuẩn bị khởi tranh là một yếu tố bất lợi với cầu thủ sinh năm 2005 này. Anh không có đủ thời gian để điều tiết thân nhiệt của mình. Vốn dĩ, Bulgaria là một quốc gia thuộc vùng ôn đới. Khí hậu gần như mát mẻ quanh năm. Nhờ đó, Chung Nguyen Do có thể duy trì thể trạng tốt, trong điều kiện thi đấu với nhiệt độ lý tưởng. Nhưng khác với Bulgaria, Hà Nội vừa trải qua đợt nóng đỉnh điểm. Điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến màn ra mắt của Chung Nguyen Do tại đội bóng cố đô.

Dẫu sao, may mắn cho Ninh Bình cũng như Chung Nguyen Do, thời tiết của miền Bắc Hà Nội sắp sửa chuyển sang giai đoạn mát mẻ. Thêm vào đó, các trận đấu ở V.League 2025/26 sẽ thường diễn ra ở khung giờ muộn. Điều đó ít nhiều giúp cho Chung Nguyen Do tránh khỏi cảnh sốc nhiệt như 2 trận đấu tập vừa qua.

Đây là cơ sở để Chung Nguyen Do kỳ vọng thể hiện mình nhiều hơn, qua đó từng bước chinh phục lại niềm tin nơi người hâm mộ. Dẫu vậy về lâu dài, cầu thủ này cần cố gắng thích nghi với điều kiện khí hậu có nhiều điểm khác biệt tại Việt Nam, so với Bulgaria - nơi anh sinh ra và trưởng thành trong 2 thập kỷ.

Chung Nguyen Do đủ khả năng dự SEA Games 33 Chung Nguyen Do có tên tại Bulgaria là Do Nguyen Thanh Trung. Trong khi đó, tên Việt Nam của anh là Trần Thành Trung. Cầu thủ này có quốc tịch Việt Nam từ cuối năm 2018. Điều đó đồng nghĩa, tiền vệ 20 tuổi đủ điều kiện dự SEA Games 33 với U23 Việt Nam cũng như tham gia các giải đấu cùng ĐT Việt Nam ngay trong thời gian tới. Bản thân HLV Kim Sang-sik cũng đã cùng cộng sự theo dõi băng hình thi đấu của Chung Nguyen Do tại Bulgaria. Ông sẵn sàng mở cửa đón tiền vệ 20 tuổi này thi đấu cho U23 và ĐTQG Việt Nam trong thời gian tới. Trước khi về Việt Nam chơi bóng, Chung Nguyen Do là trụ cột của đội 1 Slavia Sofia - CLB thi đấu ở giải VĐQG Bulgaria. Anh từng được CLB Barcelona chú ý cách đây 2 năm nhưng không có thương vụ chuyển nhượng nào xảy ra.

Tác giả: An Khánh

Nguồn tin: cand.com.vn