Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An trao tặng hơn 300 triệu đồng cho người dân vùng lũ

Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ, động viên người dân chịu nhiều mất mát do mưa lũ

Trong lũ dữ, hình ảnh các chiến sĩ Công an nhân dân tỉnh Nghệ An đã "3 bám, 4 cùng" (bám địa bàn, bám dân, bám tình hình; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chung tiếng nói với đồng bào dân tộc thiểu số) để bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con. Khi cơn lũ đi qua, lực lượng Công an cũng là tuyến đầu trong việc cứu trợ, giúp đỡ người dân sớm ổn định lại cuộc sống sau thiên tai.

Để đến được với người dân vùng lũ 2 xã Mỹ Lỹ và Nhôn Mai, đoàn công tác phải vượt qua nhiều chặng đường nguy hiểm, có nguy cơ bị sạt lở

Sau 23 tiếng đồng hồ di chuyển liên tục bằng cả đường bộ và đường thủy, đoàn công tác đã tiếp cận được người dân vùng lũ

Với tinh thần và mệnh lệnh từ trái tim, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Thành Vinh vừa phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức quyên góp, vận động quà và tiền mặt, với tổng giá trị 330 triệu đồng (bao gồm nhu yếu phầm và tiền mặt) để hỗ trợ, chia sẻ với bà con và cán bộ chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ ở vùng lũ ở 2 xã Mỹ Lỹ và Nhôn Mai. Đây là 2 địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua.

Những món quà được lực lượng Công an và người dân vận chuyển đến tận tay người dân vùng lũ

Nhiều phần quà ý nghĩa được chuyển đến tay người dân

Đoàn công tác của Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Thành Vinh phải di chuyển liên tục 23 tiếng đồng hồ không nghỉ, bằng cả đường bộ và đường thủy, cộng thêm gần 1 tiếng đi bộ vượt núi rừng mới tiếp cận được với bản làng bị cô lập sau cơn hoàn lưu bão số 3 tại xã Nhôn Mai, Nghệ An.

Dẫu chặng đường đến với người dân vùng lũ vô cùng nguy hiểm, nhiều điểm có nguy cơ tiếp tục sạt lở, nhưng đoàn công tác đã vượt qua tất cả khó khăn, quyết tâm đến được địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Đoàn đã dành thời gian chia sẻ, động viên, trao tận tay bà con những món quà ý nghĩa, giúp họ sớm vượt qua khó khăn bước đầu, dần ổn định cuộc sống.

Những đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay cô Công an sau cơn lũ dữ

Đoàn cũng trao nhiều phần quà đến lực lượng Công an và người dân 2 xã Mỹ Lỹ và Nhôn Mai

Tác giả: PV

Nguồn tin: phunuvietnam.vn