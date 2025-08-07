Hàng loạt ôtô mới sắp ra mắt - khách Việt được 'đổi khẩu vị'

Càng về cuối năm, thị trường Việt Nam càng trở nên sôi động. Bên cạnh việc duy trì các chương trình khuyến mại không hồi kết, hãng xe tiếp tục bổ sung xe mới, tăng thêm lựa chọn cho khách Việt và khuấy động không khí cạnh tranh trong giai đoạn cao điểm cuối năm.
Một số mẫu xe đã xác nhận ra mắt thị trường Việt vào tháng 8 này và cũng có không ít mẫu xe nằm trong danh sách "dự bị" khi hãng xe hẹn giờ ra mắt vào quý III năm nay. Nếu như trước đây danh sách xe mới chủ yếu là xe gầm cao thì sắp tới, khách Việt sẽ được tiếp cận một số mẫu xe gầm thấp và một số mẫu SUV thuần điện lần đầu mở bán chính hãng tại Việt Nam.
Skoda Slavia có khiến Vios khó thở Khả năng cao Skoda Slavia dự kiến sẽ trình làng Việt Nam vào tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Mẫu sedan cỡ B này sẽ là một trong hai sản phẩm đầu tiên của hãng xe Skoda được phân phối dưới dạng xe lắp ráp trong nước.
Bảng giá xe Skoda Slavia sẽ có 4 phiên bản bao gồm Active, Ambition, Style và Style (cửa sổ trời). Theo nhận định của chúng tôi, Skoda Slavia sẽ khiến nhiều mẫu sedan cỡ B "khó thở" khi giá dự kiến của mẫu xe này dưới 500 triệu đồng.
Thực tế, Skoda Slavia đã xuất hiện cùng "người anh em" Kushaq tại lễ khánh thành nhà máy ôtô Việt Hưng (Quảng Ninh) diễn ra hồi cuối tháng 3/2025. Nguồn tin rò rỉ từ đại lý cho thấy, Skoda Slavia sắp bán tại Việt Nam chỉ có 1 lựa chọn động cơ là máy xăng tăng áp, dung tích 1.0L, cho công suất cực đại 115 mã lực và mô-men xoắn 175Nm, hộp số 6 cấp.
Mustang Mach-E: Mẫu SUV điện chính hãng của Ford Ford Việt Nam đã công bố ngày giới thiệu mẫu SUV thuần điện Mustang Mach-E vào ngày 15/8 - đúng dịp kỷ niệm 30 năm hãng xe Mỹ có mặt tại Việt Nam. Chiếc Ford Mustang Mach-E sắp mở bán theo diện chính hãng là bản Premium.
Trước đây, khách Việt đã được tiếp cận mẫu xe này dưới dạng xe nhập khẩu tư nhân và là bản GT. Ford Mustang Mach-E Premium đang bán tại thị trường "quê nhà" được trang bị động cơ điện, sản sinh công suất 290 - 346 mã lực kết hợp với hệ dẫn động eAWD.
Phiên bản này còn được trang bị pin có dung lượng 3kWh và kèm thêm tùy chọn pin 88kWh như bản GT. Ford Mustang Mach-E Premium có tầm hoạt động tối đa 515 km mỗi lần sạc đầy với bộ pin 88kWh.
Ngoài hai mẫu xe kể trên thì thị trường ôtô Việt có thể sẽ sớm đón nhận thêm nhiều mẫu xe ô tô mới như bộ đôi Mitsubishi Xpander và Xpander Cross phiên bản nâng cấp, Maserati Grecale Folgore.
Phân khúc xe thuần điện và ôtô đa dụng cỡ A có Suzuki Fronx mới, đây được xem là đối thủ của Toyota Raize, Hyundai Venue, KIA Sonet và mẫu xe điện đắt khách của VinFast là VF5.
Ngoài ra, phân khúc crossover cỡ ghi nhận sự xuất hiện của Omoda C7. Đây là mẫu xe được Omoda & Jaecoo Việt Nam bổ sung nhằm làm dày hơn danh mục sản phẩm xe gầm cao bên cạnh hai mẫu xe chủ lực đã sớm giới thiệu với khách hàng là Jaecoo J7 (C-SUV) và Omoda C5 (B-SUV).
Ngoài Omoda C7, có khả năng Omoda & Jaecoo sẽ đưa thêm mẫu Jeacoo J6 - đàn em của J7 vào thị trường Việt trong khoảng cuối năm 2025.
Trong khi đó, lô xe Lynk & Co 08 đầu tiên đã về nước. Đại lý cũng đã nhận cọc khách mua xe Lynk & Co 08. Thời gian ra mắt Lynk & Co 08 trước đó dự kiến vào tháng 7/2025 nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực.
Từ nay đến cuối năm, thị trường sẽ ghi nhận sự hiện diện của Kia Sorento phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Hiện tại, đại lý đang "khan hàng" nên nhiều khả năng Kia Sorento 2025 sớm được bung ra, bổ sung nguồn cung cho thị trường.
Tác giả: Nguyễn Anh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn