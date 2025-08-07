Hàng loạt ôtô mới sắp ra mắt - khách Việt được 'đổi khẩu vị'

Một số mẫu xe đã xác nhận ra mắt thị trường Việt vào tháng 8 này và cũng có không ít mẫu xe nằm trong danh sách "dự bị" khi hãng xe hẹn giờ ra mắt vào quý III năm nay. Nếu như trước đây danh sách xe mới chủ yếu là xe gầm cao thì sắp tới, khách Việt sẽ được tiếp cận một số mẫu xe gầm thấp và một số mẫu SUV thuần điện lần đầu mở bán chính hãng tại Việt Nam.