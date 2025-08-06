Chàng trai độc thân 25 tuổi vô tình phát hiện… ung thư tinh hoàn sau 1 lần đi hát karaoke

Chàng trai đang được nhắc đến trong câu chuyện này là Tiểu Lý, 25 tuổi, làm lập trình viên tại Đài Loan (Trung Quốc). Là anh trai cả trong một gia đình nghèo, đông con ở vùng nông thôn, anh từ nhỏ đã có ý thức gánh vác trách nhiệm. Cũng vì thế, Tiểu lý thường bị bạn bè chê là “mọt sách”, “ế từ trong trứng”.

Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc và quán xuyến việc học của các em từ xa, lo tiền chạy chữa cho bệnh mãn tính của mẹ. Anh chưa từng yêu đương chính thức, thời đại học cũng từng được tỏ tình nhưng vì tự ti, quá bận làm thêm nên không đến đâu.

Trong một lần đi liên hoan với đồng nghiệp, uống say nên Tiểu Lý vô tình kể ra tâm tư của mình. Nghe xong đồng nghiệp nằng nặc đưa anh đến một quán “karaoke tay vịn” để “biết mùi đời”.

Thật không ngờ, ngay khi nữ nhân viên phục vụ của quán hát chạm vào cậu nhỏ của Tiểu Lý liền nhíu mày khó hiểu. Sờ nắn thêm một hồi, cô gái này ghé vào tai Tiểu Lý khuyên anh sớm đi bệnh viện khám. Cả đêm đó, anh vừa tức vừa thẹn tới không ngủ được. Mấy ngày sau trong người cứ bứt rứt không yên nên quyết định đi khám nam khoa lần đầu tiên trong đời.

Ảnh minh họa

Anh chỉ nghĩ rằng mình viêm nhiễm, rối loạn cương cứng hay vấn đề gì đó không quá nghiêm trọng. Thế nhưng bác sĩ siêu âm xong liền yêu cầu sinh thiết. Cuối cùng, kết luận Tiểu Lý bị ung thư tinh hoàn giai đoạn đầu. Ngày nhận kết quả online, anh sốc nặng tới mức bật khóc nức nở ngay giữa văn phòng, liên tục nói cảm thấy oan ức.

6 triệu chứng của ung thư tinh hoàn bất cứ nam giới nào cũng cần phải biết

Khi kể về trường hợp của Tiểu Lý trong chương trình sức khỏe “Health 2.0”, bác sĩ tiết niệu Gu Fangyu (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ: “Thực tế lâm sàng cho thấy rất nhiều, thậm chí là đa số trường hợp nam giới phát hiện dấu hiệu ung thư tinh hoàn nhờ tiếp xúc thân mật với người khác. Ví dụ như người yêu, vợ hoặc bạn tình… Còn bản thân họ thường ít chú trọng hoặc ngại ngùng khi đề cập tới vấn đề này, cũng ít thăm khám định kỳ để phát hiện sớm những bất thường”.

Trái ngược với sự ngỡ ngàng của Tiểu Lý khi cho rằng mình có đời sống tình dục lành mạnh, còn quá trẻ để mắc bệnh thì đó lại là độ tuổi dễ mắc bệnh ung thư tinh hoàn nhất.

“Khi chạm vào tinh hoàn của bệnh nhân, đúng như lời kể là dễ dàng phát hiện một cục cứng cỡ quả chà là. Sau sinh thiết xác nhận ung thư tinh hoàn giai đoạn 1, tế bào ung thư vẫn đang khu trú ở tinh hoàn, chưa di căn. Tỷ lệ sống sau 5 năm là 98% khi phát hiện ở giai đoạn này. Bệnh nhân có thể lực tốt, phát hiện sớm và hợp tác điều trị nên phẫu thuật cũng rất thành công. Cắt bỏ một bên tinh hoàn vẫn có thể duy trì khả năng sinh sản về sau” - ông kể lại.

Thông qua câu chuyện của Tiểu Lý, bác sĩ Gu cũng cảnh báo 5 dấu hiệu cảnh báo ung thư tinh hoàn mà nam giới tuyệt đối không nên bỏ qua:

- Tinh hoàn to bất thường một bên: Một bên tinh hoàn to lên rõ rệt, có thể sờ thấy khối sưng cứng. Đây là dấu hiệu điển hình khi khối u phát triển trong tinh hoàn.

- Cảm giác đau hoặc nặng ở bìu: Vùng bẹn, bụng dưới hoặc bìu có cảm giác đau âm ỉ hoặc nặng nề, đôi khi tinh hoàn xệ xuống rõ rệt.

Ảnh minh họa



- Sưng đau do nhiễm trùng mào tinh hoàn: Ung thư tinh hoàn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, gây tích tụ dịch, khiến bìu sưng đau khó chịu.

- Đau lan tới vùng háng hoặc bụng: Khối u lớn chèn ép dây thần kinh, làm cơn đau lan rộng từ tinh hoàn đến vùng bụng dưới hoặc háng.

- Triệu chứng toàn thân bất thường: Khó thở, đau ngực, ho ra máu, đau lưng hoặc ngực to bất thường có thể xuất hiện ở giai đoạn tiến triển.

Ung thư tinh hoàn nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ chữa khỏi có thể vượt 90%, thậm chí gần như tuyệt đối. Nếu không, tế bào ung thư có thể di căn lên phổi, hạch bẹn, hoặc xương, gây nguy hiểm tính mạng chứ không chỉ là khả năng sinh sản.

