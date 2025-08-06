MC Khánh Vy bỗng dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ?

Khánh Vy là một trong những cái tên nhận được nhiều sự yêu thích từ công chúng. Mới đây, người đẹp sinh năm 1999 trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt thương hiệu thời trang của Hoa hậu Lương Thùy Linh.
Đặc biệt, điều khiến dân tình bàn tán không ngớt chính là nhan sắc có phần lạ lẫm của Khánh Vy. Thậm chí, nhiều người còn không ngần ngại khẳng định nữ MC mới can thiệp thẩm mỹ.
Dù vẫn xinh nhưng có thể thấy, gương mặt Khánh Vy đã có sự thay đổi. Nụ cười của Khánh Vy bị nhận xét là "đơ nhẹ" vì phần má hơi sưng, tổng thể khuôn mặt cũng tròn trịa hơn.
Từ đây, dân mạng đặt nghi vấn cô nàng mới tiêm filler làm đầy rãnh cười nên khuôn mặt và biểu cảm mới trở nên như vậy.
Bên cạnh đó, không ít người còn đặt nghi vấn rằng má lúm đồng tiền trên gương mặt Khánh Vy cũng là kết quả của việc can thiệp thẩm mỹ.
Trái ngược, cũng có ý kiến bênh rằng do nữ MC xinh đẹp này mới tăng cân nên gương mặt mới có phần bầu bĩnh và khác lạ hơn trước.
Thực tế, khi soi lại những hình ảnh trong quá khứ, Khánh Vy vốn đã có má lúm đồng tiền ở góc mặt bên trái, rõ nhất khi cười rạng rỡ. Do đó, má lúm của nữ MC hoàn toàn là tự nhiên nhưng vì không quá sâu nên đôi lúc "thoắt ẩn thoắt hiện".
Còn giả thuyết tiêm filler làm đầy rãnh cười hay má baby thì có vẻ hợp lý hơn, vì phần má của Khánh Vy đúng là trông đã đầy đặn hơn nhiều so với trước kia, trong khi nhìn tổng thể thì cô nàng có vẻ không giống tăng cân cho lắm.
Khánh Vy sở hữu má lúm đồng tiền từ đầu, chỉ là không quá sâu nên trông không được rõ nét.
Bên trái là ảnh năm 2024 so với hình ảnh mới đây Khánh Vy đăng tải bên phải, có thể thấy phần má của "hot girl 7 thứ tiếng" đầy đặn, bầu bĩnh hơn.
Tác giả: Thiên Anh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn