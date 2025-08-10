Khởi công kéo dài 600m đường băng sân bay Vinh vào Quý IV/2025

Các dự án tại sân bay Vinh đang thi công đến đâu?

Tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Vinh là sân bay có quy mô cấp 4E. Cụ thể, thời kỳ 2021- 2030: Công suất đến năm 2030 khoảng 8 triệu hành khách/năm; diện tích đất 557,33 ha; ước tính chi phí đầu tư 14.942 tỷ đồng. Tầm nhìn đến năm 2050: Công suất khoảng 14 triệu hành khách/năm, diện tích đất 557,33 ha, ước tính chi phí đầu tư 8.905 tỷ đồng.

Sân bay Vinh đang trong giai đoạn đóng cửa để nâng cấp

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có buổi làm việc để nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Theo đại diện ACV, hiện, Cảng hàng không Quốc tế Vinh đang triển khai thi công các dự án sau:

Dự án Cải tạo nhà ga quốc nội với tổng mức đầu tư hơn 68,3 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm: Cải tạo nhà ga, lấp 5 ô thông tầng và di dời vách kính phía trước nhà ga để tối ưu hóa năng lực khai thác của công trình, cải thiện chất lượng phục vụ hành khách trong các dịp cao điểm. Bổ sung các máy móc, trang thiết bị của nhà ga để đảm bảo dây chuyền công nghệ, tăng chất lượng phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Vinh. Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 02/7. Đến nay, khối lượng thi công hoàn thành đạt 5%.

Dự án Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay với tổng mức đầu tư hơn 233,6 tỷ đồng. Quy mô dự án là mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay hiện hữu, nâng công suất từ 6 vị trí đỗ lên 9 vị trí đỗ. Dự án được khởi công xây dựng ngày 8/5, đến nay khối lượng thi công hoàn thành đạt 12%.

Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn với tổng mức đầu tư 623 triệu đồng. Dự án đã được khởi công xây dựng ngày 1/7. Các đơn vị thi công cơ bản đạt yêu cầu về tiến độ; với khối lượng thi công hoàn thành đạt 13,5%.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đánh giá cao nỗ lực của Chủ đầu tư cũng như các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng mong muốn ACV sẽ tập trung chỉ đạo, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công hoàn thành các dự án trước thời hạn (30/11/2025) phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đang thi công các dự án tại sân bay Vinh

Dự án kéo dài 600m đường băng sân bay Vinh vào Quý IV/2025

Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách ACV Nguyễn Tiến Việt thông tin, về phương án đề xuất dự án kéo dài 600m đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vinh với tổng mức đầu tư 545 tỷ đồng, dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào Quý IV/2025.

Thời gian hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động sau 6 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư nhận bàn giao mặt bằng. Tổng diện tích khu đất xây dựng là 67,5 ha.

Để có thể thực hiện dự án Kéo dài đường cất hạ cánh, ACV đề nghị UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ, tháo gỡ một số nội dung cụ thể trong công tác giải phóng mặt bằng khu vực đài K1, hệ thống sông Rào Trường và các khu đất khác của địa phương.

Đại diện ACV cũng cam kết sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, yêu cầu nhà thầu thi công 3 ca 4 kíp để phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 30/11.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tạo điều kiện hỗ trợ ACV thu hồi khu đất có diện tích khoảng 15,9 ha, thuộc Sư đoàn 371 - Quân chủng phòng không – không quân quản lý; cùng với đó giải quyết khó khăn về nguồn vật liệu, nhất là cát để phục vụ kịp thời cho thi công dự án.

Phấn đấu hoàn thành các công trình tại sân bay Vinh trước ngày 30/11/2025

Liên quan đến việc triển khai dự án kéo dài 600m đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Vinh Hưng cùng tư vấn tổ chức khảo sát chi tiết; đánh giá cụ thể hiện trạng và các vấn đề vướng mắc liên quan đến đất đai, hạ tầng trong phạm vi quy hoạch 67,5 ha để giao cho các ngành kịp thời tiến hành các bước xử lí...

Các Sở, ngành cần tích cực hỗ trợ ACV trong quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần lên phương án chi tiết để giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ khẩn trương của dự án, trong đó ưu tiên mặt bằng vùng lõi để đảm bảo việc xử lý nền đất yếu.

Một số vướng mắc ACV đề xuất như mặt bằng sân đỗ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Xây dựng tập trung phối hợp với ACV và khâu nối với các ngành liên quan tổ chức buổi làm việc để tháo gỡ. Đối với nguồn vật liệu khan hiếm, nhất là cát, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ACV khảo sát các địa điểm mỏ hiện có đề xuất tỉnh có phương án cụ thể sớm nhất.

