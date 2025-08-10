Trạm dừng nghỉ 340 tỷ trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đang vướng mặt bằng

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn gửi các đơn vị về công tác bàn giao mặt bằng trạm dừng nghỉ Km427+035 thuộc dự án thành phần cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, UBND xã Minh Châu sớm giải quyết các khó khăn, vướng mắc hoàn thành bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để nhà đầu tư thực hiện dự án theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

Đối với liên danh Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Công ty TNHH Xăng dầu Thừa Thiên Huế (chủ đầu tư) nhanh chóng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tập trung thi công tại các vị trí đã có mặt bằng.

Phối cảnh minh hoạ. Nguồn: Báo Nghệ An

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về tình hình đầu tư xây dựng và vận hành trạm dừng nghỉ tại Km427+035 thuộc dự án thành phần Nghi Sơn – Diễn Châu dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay UBND xã Minh Châu đã triển khai giải phóng mặt bằng, chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Đã giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư và bàn giao được 56.000 m2. Giai đoạn 2 có phần diện tích bổ sung là: 27.850m2, số hộ dân ảnh hưởng phải thu hồi đất là 50 hộ.

Hiện nay, xã Minh Châu đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân, phê duyệt phương án bồi thường 42/50 hộ, chi trả tiền cho 41/42 hộ dân. Đã hoàn thành GPMB bên phải tuyến.

Sở Xây Nghệ An đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Minh Châu tập trung tuyên truyền, vận động 8 hộ còn lại để phê duyệt, chi trả tiền và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thi công dự án.

Đồng thời, có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo nhà đầu tư tập trung triển khai thi công các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, tạo sự lan toả cho các hộ lân cận và đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhằm phát huy hiệu quả dự án.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quan tâm xử lý dứt điểm mặt bằng tại dự án trên.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, trạm dừng nghi Nghi Sơn - Diễn Châu còn vướng các hộ dân với diện tích khoảng 3.000/83.850m2 (3%) thuộc vị trí xây dựng hạng mục dịch vụ công, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các công trình dịch vụ công và điều kiện để triển khai thu phí tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Hiện nay sau khi sáp nhập các tỉnh, địa phương đã vận hành chính quyền hai cấp, mặt khác thời gian để triển khai thi công các hạng mục công trình từ nay đến cuối năm 2025 không còn nhiều.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, tập trung chi đạo chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương sớm giải quyết vướng mắc, hoàn thành công tác GPMB và bàn giao 100% mặt bằng cho Nhà đầu tư trong tháng 7/2025 để triển khai thi công xây dựng, đảm bảo cung cấp công trình dịch vụ công theo yêu cầu tiến độ khai thác đồng bộ với tiến độ triển khai thu phí cao tốc theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Trao đổi với Nhadautu.vn, lãnh đạo Công ty Xăng dầu Nghệ An (đơn vị thành viên của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng thi công dự án kịp tiến độ, và dự kiến sẽ đưa các hạng mục chính của dự án vào sử dụng theo đúng tiến độ đề ra.

Trong khi đó, ông Lê Mạnh Hiên, Chủ tịch UBND xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương đang rất tích cực vận động người dân và phối hợp với nhà đầu tư giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng mong nhà đầu tư phối hợp tích cực hơn nữa để hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án đúng tiến độ. “Nhà đầu tư cũng nên thi công những vị trí đã có mặt bằng sạch để đảm bảo tiến độ dự án. Song song với đó, chính quyền địa phương cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân còn lại”, ông Hiên nói.

Liên danh Petrolimex (Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế) là nhà đầu tư trúng thầu trạm dừng nghỉ cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.



Dự án được triển khai trên địa bàn 2 xã Diễn Quảng và Diễn Hạnh của huyện Diễn Châu (cũ) nay là xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An, với tổng mức đầu tư gần 340 tỷ đồng và dự kiến t háng 1/2026 sẽ chính thức vận hành.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn