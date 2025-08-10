Nghệ An: Nhiều tuyến đường hư hỏng nặng do mưa lũ

Tuyến Quốc lộ 16 là “mạch máu” nối các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai với xã Mường Xén (trung tâm huyện Kỳ Sơn cũ) sau lũ bị chia cắt nhiều điểm. Đất đá từ vách núi ồ ạt đổ xuống, vùi lấp hàng trăm mét đường, tạo thành những “bức tường” bùn đất cao ngang đầu người. Lực lượng chức năng đã phải căng mình san gạt, khơi thông từng đoạn.

Quốc lộ 16 đoạn qua bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý bị đứt gãy, xe ô tô không thể lưu thông.

Đất đá tạo thành những bức tường chắn hai bên Quốc lộ 16, đoạn qua bản Xốp Tụ, Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An).

Tối 9-8, đoạn qua bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý bất ngờ sạt lở nghiêm trọng. Phần mặt đường bị khoét sâu, chiều rộng chỉ còn khoảng 1,5m, ô tô hoàn toàn không thể qua lại. Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ngay trong đêm đã huy động máy móc, nhân lực khắc phục khẩn cấp, dự kiến một đến hai ngày tới mới có thể nối lại tuyến từ Bắc Lý sang Mỹ Lý, Nhôn Mai. Chính quyền địa phương cũng đã cắt cử lực lượng canh gác, cảnh báo nguy hiểm đoạn qua khu vực này.

Nghiêm trọng không kém là tuyến 543D nối xã Mường Xén đi xã Mường Típ, sang xã Na Ngoi. Con đường có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng, vừa đưa vào sử dụng năm 2023, nay bị mưa lũ “cày xới” nham nhở. Đoạn từ bản Ta Đo đến trung tâm huyện dài 22km đã mất hẳn 4 đoạn.

Đường 543D nối xã Mường Xén đi xã Mường Típ nhiều đoạn mặt đường sạt lở nghiêm trọng.

Việc di chuyển qua đường 543D rất khó khăn và nguy hiểm.

Hai bên đường vào xã Mường Típ, đất đá chất cao thành bức tường.

Đất đá trên núi sạt lở trên đường vào xã Mường Típ.

Từ trụ sở UBND xã Mường Típ ở bản Huồi Khói đến bản Xốp Lau (xã Mường Ải cũ) dài 15km, xuất hiện tới 20 điểm sạt lở nặng. Riêng khu vực bản Xốp Típ, khối lượng đất đá tràn xuống khổng lồ, nhiều tảng đá lớn bằng cả chiếc bàn ăn chắn ngang mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tác giả: Hoa Lê

Nguồn tin: qdnd.vn