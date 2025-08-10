Triệt xóa tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng ma túy, bắt 9 đối tượng

Ngày 9/8/2025, Công an xã Hải Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa triệt xóa 1 tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng ma túy trái phép, bước đầu bắt giữ 09 đối tượng.

Thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội pham, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động Lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương trong thời gian tới, Công an xã Hải Lộc đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị Công an xã Hải Lộc bắt giữ

Qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Hải Lộc phát hiện một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Hải Lộc hoạt động từ đầu tháng 8/2025 do Võ Tuấn Anh (sinh năm 1994), trú tại phường Cửa Lò móc nối với các đối tượng vừa đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài trở về địa phương thực hiện.

Theo đó, để bán ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn xã Hải Lộc, Tuấn Anh đã câu kết và đưa ma túy về nhà Lưu Đình Dũng (sinh năm 1995), trú tại xã Hải Lộc cất giấu. Các đối tượng nghiện khi có nhu cầu sẽ liên hệ Dũng để mua, đối lại Tuấn Anh sẽ “trả công” cho Dũng bằng ma túy hoặc tiền. Mặc dù mới phát sinh thời gian gần đây, tuy nhiên tụ điểm này hoạt động rất tinh vi, chỉ bán ma túy cho các đối tượng đã quen biết từ trước, Lưu Đình Dũng cũng thường xuyên bố trí người cảnh giới trước cửa nhà mình. Hành vi của nhóm đối tượng trên đã gây mất an ninh, trật tự, bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân. Sau thời gian theo dõi, áp dụng tổng thể các biện pháp nghiệp vụ ngày 08/8/2025, tại xã Hải Lộc, Công an xã Hải Lộc chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An bắt giữ 9 đối tượng về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài Võ Tuấn Anh và Lưu Đình Dũng, 07 đối tượng còn lại bị bắt giữ đều cùng trú tại xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An.

Võ Tuấn Anh tại Cơ quan Công an

Việc Công an xã Hải Lộc đấu tranh, triệt xóa thành công ổ nhóm ma túy ngay từ khi mới phát sinh góp phần răn đe tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn.

Hiện Công an xã Hải Lộc đang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn