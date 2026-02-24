Thủ môn đốt lưới nhà 'dị' nhất lịch sử, khiến HLV bay ghế ngay sau trận đấu

Your browser does not support the video tag.

Thủ môn Josh Oluwayemi đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì pha đốt lưới nhà kỳ dị - Nguồn: A-League

Đó là trận Wellington Phoenix thảm bại 0-5 trước Auckland FC cuối tuần qua ở vòng 18 Giải vô địch Úc (A-League). Ở phút 24, Wellington Phoenix thực hiện pha tấn công đến sát vòng cấm địa của Auckland FC.

Lúc này hậu vệ của Auckland FC đã thực hiện cú phá bóng rất mạnh lên phía trên, thủ môn Josh Oluwayemi (Wellington Phoenix) khi đó đã lao ra khỏi vòng cấm và đã đón sai điểm rơi của bóng. Nên thay vì cản phá, thủ môn này đã đánh đầu trượt vô tình đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Thủ môn Josh Oluwayemi ôm đầu không tin nổi sau khi tự đưa bóng phản lưới nhà - Ảnh: Sports

Pha đốt đền của thủ môn Oluwayemi đã giúp Auckland FC "bỗng dưng" có bàn thắng mở tỉ số 1-0 để sau đó họ kết thúc trận đấu với chiến thắng tưng bừng 5-0. HLV Giancarlo Italiano của Wellington Phoenix đã từ chức trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Riêng thủ môn Oluwayemi đã trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới vì được các tờ báo lớn như Daily Mail, The Guardian, The Mirror... gọi tên! Các chuyên gia Úc nhận định: "Đây là pha đốt đền kỳ dị nhất trong lịch sử A-League".

