Đình Bắc xuất ngoại - Bài toán không chỉ là tài năng

Đình Bắc ăn mừng sau tình huống sút phạt tuyệt đẹp tung lưới U23 Hàn Quốc. Ảnh: INT.

Nhưng phía sau đó là ngã rẽ không hề đơn giản: Xuất ngoại - câu chuyện không chỉ đo đếm bằng tài năng, mà còn là phép thử về bản lĩnh, lựa chọn môi trường và cách bóng đá Việt Nam bảo vệ, nuôi dưỡng cầu thủ tốt nhất.

Đứng trước ngã rẽ lớn

U23 Việt Nam rời Vòng chung kết U23 châu Á với tấm Huy chương Đồng xứng đáng, khép lại giải đấu bằng chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc – một đối thủ luôn khiến các đội bóng Đông Nam Á phải dè chừng. Trong hành trình ấy, nếu phải chọn ra một cái tên để nhớ lâu hơn cả, thì đó là Nguyễn Đình Bắc.

Tiền đạo mang áo số 7 không chỉ chơi hay, mà còn tạo ra một cột mốc chưa từng có cho bóng đá trẻ Việt Nam: Vua phá lưới U23 châu Á. Bốn bàn thắng, hai pha kiến tạo – những con số đủ nói lên mức độ ảnh hưởng của Đình Bắc, nhất là khi anh vượt qua hàng loạt chân sút đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Đình Bắc có cùng số bàn với Ryunosuke Sato (Nhật Bản), nhưng được Liên đoàn Bóng đá châu Á xướng tên nhờ hiệu suất ghi bàn vượt trội: Đá chính vỏn vẹn hai trận, số phút thi đấu ít hơn hẳn so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Tiền đạo sinh năm 2004 đang cho thấy bước tiến rất rõ ràng trong thời gian ngắn, không phải kiểu “hay dần lên” theo lộ trình quen thuộc, mà là sự bứt phá thấy ngay qua từng trận. Đình Bắc xử lý bóng gọn gàng hơn, tự tin hơn khi đối mặt hậu vệ, và đặc biệt là tốc độ - thứ vũ khí khiến hàng thủ đối phương luôn phải dè chừng.

Không nhiều cầu thủ Việt Nam có thể đua tốc độ sòng phẳng, thậm chí vượt qua các hậu vệ đến từ Tây Á như Jordan hay Ả-rập Xê-út, nhưng Đình Bắc đã làm được. Anh không thắng đối thủ bằng tiểu xảo hay may mắn, mà bằng sức rướn, khả năng bứt tốc và nền tảng thể lực đủ để va chạm liên tục. Điểm mạnh lớn nhất của Đình Bắc nằm ở sự tự tin: Dám cầm bóng, dám đối đầu và không ngại thử thách những hậu vệ có thể hình vượt trội.

Nếu tiếp tục hoàn thiện mình, Đình Bắc hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện ra biển lớn, thử sức ở những giải đấu hàng đầu châu Á như J-League (Nhật Bản) hay K-League (Hàn Quốc).

Mỗi giải có một “khẩu vị” riêng: K-League nặng về thể lực, va chạm dày đặc, trong khi J-League mềm hơn về phong cách, đề cao tốc độ, di chuyển và cách dùng người – xét cho cùng, phù hợp hơn với một tiền đạo Việt Nam. Thai-League cũng có thể được nhắc tới, nhưng ở thời điểm hiện tại, xét riêng về mức độ cạnh tranh, giải đấu này chưa chắc đã vượt V-League.

Vì thế, Nhật Bản thường được xem là điểm đến hợp lý. Trên lý thuyết, J-League 2 hoặc các đội thuộc nhóm dưới của J-League 1 là môi trường rất tốt: Chuyên nghiệp, kỷ luật, chiến thuật bài bản và nhịp độ cao.

Nếu được chơi thường xuyên, cầu thủ có thể tiến bộ nhanh chóng, cả về tư duy lẫn cường độ thi đấu. Nhưng J-League không phải miền đất hứa. Cuộc cạnh tranh suất đá chính ở đây khốc liệt đến mức nhiều ngoại binh chất lượng cũng phải chật vật để tồn tại.

Cầu thủ nước ngoài được đòi hỏi phải tạo ra giá trị gần như ngay lập tức; chỉ cần chậm nhịp, họ dễ dàng bị đẩy xuống vai trò xoay vòng hoặc ngồi dự bị. Với cầu thủ Việt Nam, rủi ro ấy càng lớn hơn.

Bởi vậy, J-League 2 hay các đội nhóm dưới của J-League 1 chỉ thực sự là lựa chọn phù hợp khi đi kèm một cam kết rõ ràng về thời gian thi đấu. Nếu không, việc xuất ngoại rất dễ trở thành một chuyến đi “mở mang tầm mắt” nhiều hơn là bước tiến trong sự nghiệp. Và trong thực tế bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản, những cam kết như thế lại hiếm khi xuất hiện.

Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF.

Phép thử nuôi dưỡng tài năng

Nhiều năm qua, cứ hễ bóng đá Việt Nam xuất hiện một gương mặt trẻ chơi nổi lên, câu hỏi “bao giờ xuất ngoại?” lập tức được đặt ra, như một cách đo tham vọng hơn là thước đo năng lực.

Với Đình Bắc, câu hỏi ấy đến sớm hơn thường lệ. Không hẳn vì anh đã là một ngôi sao, mà bởi bóng đá Việt Nam đang thiếu những cầu thủ dám rời khỏi vùng an toàn, dám chấp nhận rủi ro để tự thử thách và xác định giới hạn của mình.

Vì thế, khả năng Đình Bắc ra nước ngoài thi đấu mang theo không ít kỳ vọng, nhưng cũng đi kèm nhiều hoài nghi. Lịch sử đã chỉ ra rằng xuất ngoại chưa bao giờ là con đường trải hoa hồng với cầu thủ Việt Nam. Đã có những cái tên ra đi trong sự tung hô, rồi trở về khá lặng lẽ như Công Phượng, Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải… để lại câu hỏi vẫn còn day dứt: Họ không đủ giỏi, hay hệ thống chưa đủ tốt để giúp họ đứng vững?

Bóng đá hiện đại vốn khắc nghiệt và không dành chỗ cho sự chờ đợi. Ở những giải đấu phát triển hơn, cầu thủ trẻ không thể tồn tại chỉ nhờ kỹ thuật hay vài khoảnh khắc lóe sáng. Họ phải cạnh tranh bằng thể lực, tư duy chiến thuật, khả năng thích nghi và cả mức độ chuyên nghiệp trong sinh hoạt hằng ngày. Khoảng cách lớn nhất giữa cầu thủ Việt Nam và cầu thủ ở các nền bóng đá mạnh, rốt cuộc, không nằm ở đôi chân, mà ở thói quen tập luyện, cường độ thi đấu và khả năng chịu áp lực trong thời gian dài.

Một ngộ nhận khá phổ biến của bóng đá châu Á là đánh đồng danh tiếng với cơ hội phát triển. Giải đấu cao hơn chưa chắc đã là môi trường tốt hơn, cũng như tên tuổi một câu lạc bộ lớn không đồng nghĩa với suất đá chính được đảm bảo. Cầu thủ không thể chứng minh năng lực nếu không được ra sân một cách thực chất.

Thực tế cho thấy, sai lầm quen thuộc của nhiều cầu thủ Việt khi xuất ngoại là bước vào môi trường vượt quá khả năng thích nghi ở thời điểm đó. Khi không được thi đấu đều đặn, cầu thủ trẻ rất dễ rơi vào trạng thái lạc hướng: Tập luyện vẫn chăm chỉ, nhưng không có sân khấu để thể hiện, tâm lý bị bào mòn và phong độ đi xuống lúc nào không hay.

Ngược lại, một môi trường phù hợp không nhất thiết phải gắn với một giải đấu hào nhoáng. Điều quan trọng hơn cả là cầu thủ được ra sân, được trao vai trò rõ ràng và được huấn luyện theo một kế hoạch dài hạn. Với Đình Bắc, thành công chỉ đến nếu anh được thi đấu thực sự, chứ không phải tồn tại như một “dự án tiềm năng” bị xếp sau hàng loạt ngoại binh và cầu thủ bản địa.

Vì thế, mọi quyết định xuất ngoại cần được soi chiếu bằng một câu hỏi rất thẳng: Sau giai đoạn thích nghi, anh “chịu được bao lâu” khi bước vào một môi trường mới và có cơ hội thi đấu thường xuyên ở đội một hay không? Bóng đá chuyên nghiệp ở nước ngoài không cho phép sai lầm lặp lại, càng không đủ kiên nhẫn để chờ một cầu thủ tự điều chỉnh theo nhịp của riêng mình.

Ở thời điểm này, tiền lương không nên là thứ được đặt lên hàng đầu. Điều quan trọng hơn với Đình Bắc là phải xác định rõ thế nào mới được xem là thành công. Với anh, thành công không nằm ở bản hợp đồng có giá trị cao nhất hay cái tên câu lạc bộ nghe thật kêu, mà là được ra sân đều đặn ở đội một, tiến bộ rõ rệt qua từng mùa giải và có một lộ trình phát triển đủ rõ để biết mình sẽ đi tiếp ra sao. Chỉ khi trả lời được những câu hỏi đó, việc xuất ngoại mới thực sự có ý nghĩa, thay vì chỉ là một dấu mốc mang tính hình thức.

Bởi vậy, vai trò của người đại diện và câu lạc bộ chủ quản mang tính quyết định. Công việc của họ không dừng lại ở việc ký được một bản hợp đồng, mà là cùng cầu thủ thiết kế một lộ trình phát triển rõ ràng và thực tế: Thi đấu bao nhiêu trận, chơi ở vị trí nào, được đánh giá theo tiêu chí gì và sau mỗi mùa giải cần tiến thêm một bước ra sao. Nếu xuất ngoại chỉ mang ý nghĩa “đi cho biết”, thì cơ hội thành công gần như không có.

Nhìn rộng hơn, bóng đá Việt Nam đến nay vẫn thiếu một chiến lược xuất ngoại đủ bài bản. Phần lớn các trường hợp cầu thủ ra nước ngoài vẫn mang tính tự phát, phụ thuộc vào mối quan hệ cá nhân hoặc những cơ hội đến rất ngẫu nhiên.

Khi gặp trở ngại, cầu thủ gần như phải tự bơi, thiếu sự hỗ trợ về tâm lý, chuyên môn lẫn định hướng dài hạn. Vì thế, câu chuyện của Đình Bắc không nên được nhìn như một hành trình cá nhân đơn lẻ. Nó là phép thử cho khả năng hoạch định và tổ chức con đường phát triển cầu thủ của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong khi đó, ở những nền bóng đá phát triển, xuất ngoại được xem như một mắt xích trong hệ thống đào tạo, chứ không phải một cuộc phiêu lưu cá nhân. Nhật Bản, Hàn Quốc hay thậm chí Thái Lan đều có cơ chế theo dõi và hỗ trợ cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, từ dữ liệu chuyên môn đến tư vấn tâm lý. Họ không để cầu thủ trẻ phải đơn độc trong một hành trình vốn đã đầy áp lực.

Cách làm của Thái Lan là ví dụ khá điển hình. Cầu thủ trẻ của họ được đưa ra nước ngoài theo từng nấc thang, thường bắt đầu từ những giải đấu có trình độ tương đương hoặc chỉ nhỉnh hơn Thai League, trước khi tiến tới các môi trường khắc nghiệt hơn. Chanathip Songkrasin không sang J-League khi còn là một cầu thủ trẻ non kinh nghiệm.

Anh được mài giũa nhiều năm trong nước, tích lũy đủ thể lực, tư duy và bản lĩnh, rồi mới bước ra sân chơi lớn. Vì thế, khi khoác áo Consadole Sapporo, Chanathip không phải “học lại từ đầu”, mà chỉ cần thích nghi với cường độ cao hơn.

Hình ảnh Công Phượng trong màu áo Sint-Truidense. Ảnh: INT.

Nhật Bản còn đi xa hơn thế. Với họ, xuất ngoại là một phần tất yếu của hệ thống đào tạo. Cầu thủ trẻ Nhật Bản được chuẩn bị từ rất sớm về thể lực, dinh dưỡng, kỷ luật sinh hoạt và tư duy chiến thuật. Khi ra nước ngoài, thứ họ cần thích nghi chủ yếu là văn hóa và môi trường sống, chứ không phải nền tảng bóng đá. Đó là khác biệt căn bản, và cũng là khoảng cách mà bóng đá Việt Nam vẫn đang tìm cách thu hẹp.

Đơn cử, năm 2018, Công Phượng gia nhập Sint-Truiden với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Tại đây, tiền đạo Việt Nam làm đồng đội với nhóm tuyển thủ Nhật Bản bao gồm Daichi Kamada, Wataru Endo và Takehiro Tomiyasu. Chỉ sau vài năm, đôi bên lại có sự nghiệp đầy trái ngược. Công Phượng phải trở lại Việt Nam và thi đấu tại giải hạng Nhất trong màu áo Bình Phước (hiện mang tên Trường Tươi Đồng Nai), nhóm ngôi sao tuyển Nhật Bản đều đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất cho các câu lạc bộ hàng đầu.

Endo gia nhập Liverpool vào mùa Hè 2023 và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng hàng đầu nước Anh. Sau khi rời Sint-Truiden, Tomiyasu đầu quân Bologna (Italy) và sau đó quyết định sang thi đấu cho Arsenal với bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng vào năm 2021. Daichi Kamada tỏa sáng rực rỡ tại Frankfurt (Đức) ở Bundesliga trong giai đoạn 2017 - 2023, trước khi gia nhập lần lượt Lazio (Italy) và Crystal Palace (Anh).

Bóng đá Việt Nam lúc này không còn thiếu những thương vụ mang tính biểu tượng. Thứ chúng ta cần là những cầu thủ Việt có thể trụ lại, tiến bộ và xây dựng được một sự nghiệp thực chất ở nước ngoài. Đình Bắc vì thế không chỉ là câu chuyện của riêng một cá nhân.

Anh đang trở thành bài kiểm tra cho mức độ trưởng thành của cả nền bóng đá. Quyết định sắp tới sẽ không chỉ định hình con đường sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 2004, mà còn cho thấy bóng đá Việt Nam đã thực sự biết cách bảo vệ, dẫn dắt và nuôi dưỡng những cầu thủ tốt nhất của mình đến đâu.

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Công an Hà Nội, Đại tá Trần Văn Hùng, cho rằng nếu cầu thủ có nguyện vọng và đủ năng lực đáp ứng yêu cầu từ những nền bóng đá phát triển như Nhật Bản hay châu Âu, đội bóng ngành Công an sẵn sàng tạo điều kiện. Theo ông Hùng, được thi đấu ở các môi trường đỉnh cao không chỉ giúp cầu thủ trưởng thành nhanh hơn, mà còn là cách thiết thực để họ cống hiến nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia.

Tác giả: Khánh Vy

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn