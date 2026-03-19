‘Tất tần tật’ về tiền đạo được gọi lên tuyển thay Tiến Linh

Việt Cường có phong độ rất tốt trong thời gian qua. Ảnh - Đức Cường

Một ngày hai cảm xúc

Vòng 16, V.League 2025/26 có thể sẽ “găm” vào ký ức đời cầu thủ của Tiến Linh. CA TP.HCM tiếp PVF-CAND, đội bóng xếp cuối bảng và đó như một món quà để đội chủ sân Thống Nhất lấy trọn 3 điểm. Với bản thân Tiến Linh, anh có thể rũ bỏ được áp lực sau nhiều trận không ghi bàn. Quan trọng hơn, đó là cơ hội không thể tốt hơn để ghi điểm với HLV Kim Sang Sik. Tiếc thay, thủ quân của CA TP.HCM lại có một trận đấu vừa “đen” lại vừa dở. Sự thất vọng bao trùm khi Tiến Linh lẳng lặng vào phòng thay đồ trong khi các đồng đội ăn mừng tưng bừng.

Đó chưa phải là câu chuyện buồn cuối cùng. Ngày hôm sau, người ta cảm thương cho Tiến Linh khi anh không có mặt trong danh sách được triệu tập lên ĐTQG. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ không ít người đã nghĩ vội rằng Nguyễn Trần Việt Cường được gọi để thay thế khi phong độ của Tiến Linh không tốt. Tất nhiên, đó là một suy luận không có logic, nhưng lại có lý trong bối cảnh bóng đá Việt Nam thiếu những tiền đạo ổn định. Ngay cả Xuân Son trong màu áo Nam Định cũng phải chật vật tìm lại chính mình, chứ chưa nói đến Tiến Linh và người đồng đội ở CA TP.HCM – Đinh Thanh Bình.



HLV Kim Sang Sik muốn có những cầu thủ đang đạt phong độ tốt nhất, và Nguyễn Trần Việt Cường là cái tên được đặt nhiều kỳ vọng. Cần phải nói lại, tiền đạo của Becamex TP.HCM có tên từ đầu hay được gọi lên sau cùng thì chỉ có BHL đội tuyển mới biết. Theo những gì người ta dự đoán, Việt Cường là người được gọi muộn nhất. Chắc chắn, phong độ là yếu tố tiên quyết trong các lựa chọn của HLV Kim Sang Sik. Thực tế mà nói, chỉ vài trận đấu gần đây, Việt Cường mới để lại những ấn tượng rõ nét, dù trước đó anh đã có 3 bàn thắng và 1 kiến tạo cho đội bóng đất Thủ sau 9 trận đá chính.

Việt Cường có thể được gọi lên để thay cho Tiến Linh. Ảnh - Đức Cường

Lại thêm một cơ hội ở đội tuyển

Có lẽ Việt Cường lọt vào “mắt xanh” của HLV Kim Sang Sik khi anh có một trận đấu rất hay với CA TP.HCM ở vòng 14. Chính tiền đạo 26 tuổi này là người ghi bàn duy nhất, giúp Becamex TP.HCM tạo nên cú “sốc” trên sân Thống Nhất. Ở 2 trận gần đây, Việt Cường không ghi bàn, nhưng anh trở thành một mắt xích cực kỳ quan trọng trong lối chơi. Dễ dàng nhận thấy, Việt Cường nhận được nhiều bóng từ đồng đội. Anh đặc biệt nguy hiểm với những tình huống đi bóng sát vòng cấm địa. Đây cũng là mẫu tiền đạo có thể dứt điểm đa dạng, có thể chơi theo kiểu tự làm tự ăn hoặc lùi sâu kiến tạo…

Đây không phải lần đầu Việt Cường được triệu tập. Hồi tháng 11 năm 2025, khi ĐT Việt Nam gặp Lào ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, tiền đạo của Becamex Bình Dương cũng được gọi. Trên sân Gò Đậu, Việt Nam thắng 5-0 nhưng Việt Cường không có cơ hội vào sân. Trước đó, dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, Việt Cường nhiều lần lên các đội trẻ và ĐTQG. Dù vậy, anh vẫn chưa có cơ hội thể hiện bản thân.

Chúng tôi từng nhận định rằng Việt Cường sẽ là phiên bản kết hợp giữa cựu danh thủ Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Tiến Linh. Những bước tiến của Việt Cường rất đáng kể, nhưng phải nói thật, kể từ khi Tiến Linh rời đi, anh mới thể hiện rõ vai trò của mình ở Becamex TP.HCM. Tới đây, Việt Cường sẽ có thêm một cơ hội cho bản thân. Đó là cơ hội để tiền đạo này chứng minh mình đủ trình độ thi đấu cho đội tuyển. Đó cũng là một món quà đến từ cả một quá trình, chứ không phải từ “trên trời rơi xuống” hay do ai đó ban tặng tiền đạo đẹp trai đến từ Becamex TP.HCM.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: bongdaplus.vn