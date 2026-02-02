Chuyện tình thủ môn SLNA và người đẹp ĐH Vinh

Hôm 27/1, sau màn cản phá ấn tượng trong loạt sút luân lưu giúp U19 Sông Lam Nghệ An (SLNA) lên ngôi vô địch giải bóng đá U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025/26, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc trở thành cái tên gây chú ý. Anh không chỉ xuất sắc cản phá thành công 2 quả phạt đền, mà còn tạo áp lực lớn khiến chân sút đội PVF CAND luống cuống đưa bóng ra ngoài thêm một lần. Thủ thành sinh năm 2007 đã nhận danh hiệu Thủ môn hay nhất giải.
Ở hậu trường trận chung kết, hình ảnh Bảo Ngọc tình cảm cùng bạn gái cũng nhanh chóng viral. Nhiều người hâm mộ tò mò về danh tính cô nàng và chuyện tình cảm của cặp đôi. Bạn gái của thủ môn là Nguyễn Thị Ngọc Linh, thí sinh nổi bật của cuộc thi Miss VinhUni (Hoa khôi Đại học Vinh) năm 2025.
Dù dừng lại ở top 20, Ngọc Linh nhận nhiều lời khen với ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật và gương mặt xinh xắn. "Vậy là hành trình cùng Miss VinhUni của mình đã chính thức khép lại. Một chặng đường ngắn ngủi nhưng đủ đầy những kỷ niệm, những trải nghiệm lần đầu tiên, và hơn hết là những khoảnh khắc không thể nào quên của tuổi trẻ", cô viết, đồng thời tag tên bạn trai trong bài viết sau cuộc thi hồi tháng 4 năm ngoái.
Bảo Ngọc và Ngọc Linh khá kín tiếng về chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Phần lớn hình ảnh chung của cặp đôi được chia sẻ ở chế độ bạn bè. Trên Facebook cá nhân, Bảo Ngọc chỉ đăng công khai một số hình ảnh về giải đấu. Trang Instagram cá nhân của thủ môn 18 tuổi cũng được để riêng tư.
Sinh ra trong gia đình dân tộc Thổ ở xã Giai Xuân (Tân Kỳ cũ), từ thời tiểu học, Bảo Ngọc đã bộc lộ tố chất của một thủ môn. Anh được HLV Mai Thái Uy của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thông huyện Tân Kỳ gọi vào Đội tuyển Nhi đồng của huyện tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2018. Sau giải, anh được tuyển chọn vào lò đào tạo SLNA. Ảnh: SLNA/Facebook.
Tại Vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2022, Bảo Ngọc cũng từng đạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải, được triệu tập lên tuyển U17 Quốc gia chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á diễn ra vào đầu tháng 10 cùng năm. Hiện tại, anh được đánh giá có nhiều triển vọng khi sở hữu hình thể chuẩn, chiều cao 1,85 m. Ảnh: SLNA/Facebook.
Ngọc Linh đang theo học tại khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Kinh tế (ĐH Vinh). Cô thu hút người theo dõi với ngoại hình nổi bật trong các bộ hình theo concept đa dạng, từ dịu dàng đến cá tính.
Tác giả: Đinh Phạm
Nguồn tin: znews.vn