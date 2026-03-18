Trung vệ ĐT Việt Nam bất ngờ gia nhập Nam Định

Trung vệ Giáp Tuấn Dương chia tay CAHN để gia nhập Nam Định

Để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về mùa giải 2025/26, CLB Thép Xanh Nam Định đạt thoả thuận chiêu mộ hai cầu thủ Giáp Tuấn Dương và Lê Văn Thành. Sự góp mặt của bộ đôi trung vệ trẻ này được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép nơi hàng phòng ngự, góp phần giúp đội bóng thành Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn trong chặng đường phía trước.

Trong 2 tân binh kể trên, Giáp Tuấn Dương là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của NHM thành Nam. Giáp Tuấn Dương là gương mặt không hề xa lạ với NHM bóng đá Việt Nam. Trung vệ sinh năm 2002 trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CAND. Tuấn Dương sở hữu chân trái hiếm, có thể thi đấu linh hoạt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh trái. Trước khi chia tay CAHN, trung vệ 24 tuổi đã có 49 lần ra sân tại V.League.

Giáp Tuấn Dương được xem là “trò cưng” của HLV Philippe Troussier. Dưới thời nhà cầm quân người Pháp, trung vệ sinh năm 2002 thường xuyên được góp mặt trong những lần tập trung của các đội trẻ và ĐTQG Việt Nam. Anh cũng có một vài lần được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam. Dù vậy, trở về CLB, Tuấn Dương không thể cạnh tranh được vị trí với các đàn anh khi CAHN sở hữu hàng loạt những trung vệ đẳng cấp trong đội hình.

Với việc gia nhập Nam Định, Tuấn Dương mong muốn tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên, từ đó nuôi hy vọng sớm trở lại ĐTQG.

Lê Văn Thành là tân binh thứ 2 gia nhập Nam Định ở giai đoạn lượt về

Trong khi đó, Lê Văn Thành là mẫu trung vệ thuận chân phải, nổi bật ở khả năng tranh chấp và lối chơi quyết liệt. Cầu thủ sinh năm 2001 từng thi đấu cho Bình Phước FC tại giải hạng Nhất, đồng thời có 4 mùa giải chinh chiến tại V.League trong màu áo Sông Lam Nghệ An, qua đó tích lũy kinh nghiệm thi đấu ổn định.

Nam Định đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi HLV Vũ Hồng Việt ngồi lại ghế nóng. Nhà ĐKVĐ V.League đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, giành 21 điểm và tạm xếp thứ 7 trên BXH sau vòng 16. Chiều nay (18/3), Nam Định sẽ đối đầu với Đà Nẵng ở vòng tứ kết Cúp QG. Đội bóng thành Nam đặt mục tiêu chiến thắng, hướng tới tham vọng chinh phục đấu trường Cúp QG mùa này.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn