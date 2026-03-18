Thủ môn Việt Nam cao gần 2m từ chối quốc tịch Nhật Bản

Sinh năm 2007, thủ thành Nhật Ka cùng gia đình đã sang Nhật Bản sinh sống và học tập từ năm 2015. Thủ môn 19 tuổi, cao 1,96 m này hiện đang thi đấu cho Đại học Ryutsu Keizai và đã đủ điều kiện nhập tịch Nhật Bản.

Theo các nguồn tin, thủ môn Nhật Ka đã quyết định từ chối cơ hội nhập quốc tịch xứ sở hoa anh đào để không đánh mất quyền khoác áo các đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Thực tế, với chiều cao nổi bật cùng nền tảng rèn luyện bài bản, Nhật Ka sớm gây ấn tượng ở các giải trẻ, đặc biệt là cấp độ U18 có tính cạnh tranh cao.

Thủ môn trẻ Nhật Ka đang thi đấu tại Nhật Bản và được triệu tập lên tuyển U19 Việt Nam.

Nhật Ka cũng được chú ý khi từng góp mặt trong đợt tập huấn của U20 Việt Nam tại Nhật Bản năm 2024. Anh nhận được đánh giá tích cực từ ban huấn luyện, cho thấy tiềm năng phát triển dài hạn.

Trong những chia sẻ gần đây, Nguyễn Bá Nhật Ka nhiều lần khẳng định mong muốn nối bước các đàn anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Thủ môn trẻ xem Đặng Văn Lâm là hình mẫu để học hỏi, từ phong cách thi đấu đến tinh thần cống hiến.

Giới chuyên môn trong nước cũng đánh giá, nếu được định hướng và đào tạo bài bản, Nhật Ka hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý cho khung thành các đội tuyển trẻ, thậm chí hướng tới đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.

Việc tiếp tục xuất hiện trong các kế hoạch tập trung gần đây là tín hiệu cho thấy Nhật Ka đang nằm trong chiến lược của bóng đá trẻ Việt Nam.

Thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka có tên trong danh sách tuyển U19 Việt Nam đợt 1 năm 2006.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn