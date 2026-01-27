Thủ môn Trung Kiên: Tôi chấp nhận đánh đổi nếu được sang Nhật Bản thi đấu

Trung Kiên đã thi đấu xuất sắc ở Giải U23 châu Á 2026 - Ảnh: AFC

Dù không thi đấu ở trận tranh hạng 3 Giải U23 châu Á 2026 với U23 Hàn Quốc, nhưng thủ môn Trần Trung Kiên cũng góp công lớn cho tấm huy chương đồng của đội tuyển U23 Việt Nam khi thi đấu xuất sắc ở các trận đấu trước đó.

Tuổi Trẻ: * Cảm xúc của anh thế nào khi U23 Việt Nam giành huy chương đồng U23 châu Á 2026?

Trung Kiên: Cảm xúc của tôi rất lộn xộn. Bởi trong thi đấu, có nhiều chuyện không tốt xảy ra với tôi và toàn đội, dẫn đến trận thua đáng tiếc trước U23 Trung Quốc ở bán kết.

Với cá nhân tôi, tôi rất buồn và cảm thấy chưa được trọn vẹn lắm. Nhưng tôi nghĩ, huy chương đồng U23 châu Á là món quà ý nghĩa. Các đồng đội đã chơi tốt trong trận tranh hạng ba.

* HLV Kim Sang Sik có nói gì với anh khi để Cao Văn Bình bắt chính ở trận cuối cùng?

Trong cuộc họp trước khi ra sân, thầy nói sẽ thay đổi nhiều vị trí, ai ít được ra sân thì thầy sẽ tạo cơ hội. Lúc đầu, tôi cũng không biết thầy có đổi mình hay không.

Tôi và Bình lúc nào cũng sẵn sàng tập trung để chuẩn bị cho trận đấu, cho nên Bình được chọn bắt chính và thi đấu tốt cũng không có gì bất ngờ.

Là một tập thể, tôi nghĩ ai được ra sân cũng đều cống hiến hết mình. Tôi không được ra sân nhưng vẫn hạnh phúc khi U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc để giành huy chương đồng.

Trung Kiên trong một nỗ lực cản phá bóng ở trận bán kết với U23 Trung Quốc - Ảnh: AFC

Thắng U23 Hàn Quốc là kỳ tích

* Chiến thắng nào đáng nhớ nhất của anh và toàn đội?

- Ngay từ trận đầu tiên, chúng tôi chưa bao giờ dám mơ là sẽ có mặt ở trận bán kết hay là trận tứ kết. Vì thế tôi nghĩ 5 chiến thắng tại giải đều gây ra bất ngờ cho toàn đội. Và đó cũng là thành quả xứng đáng có được của U23 Việt Nam.

Với cá nhân tôi thì U23 Việt Nam đã có 2 chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan và U23 Saudi Arabia ở vòng bảng. U23 Jordan là một trận đấu không hề dễ dàng vì là trận đầu tiên. Nhưng toàn đội chơi quá tốt để giành chiến thắng.

Trận gặp U23 Saudi Arabia là trận đấu để đời của tôi, và cũng là bước ngoặt để tôi có được tinh thần thi đấu tốt ở những trận tiếp theo. Đội chủ nhà có nhiều cầu thủ tốt cũng như có giá trị chuyển nhượng rất là cao.

* Còn trận đấu khó khăn nhất?

- Đó là trận tranh hạng ba. Tôi nghĩ đó là một trận đấu để đời của tất cả mọi người. Chỉ có những người ở trên sân mới hiểu được tất cả đã cố gắng như thế nào.

Ai cũng mệt hết khi bước vào hiệp phụ, có nhiều người còn đá không đúng vị trí của mình nữa. Nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu. Đó là một kỳ tích.

* Anh có bất ngờ với sự tiến bộ nhanh chóng của mình?

- Khi ở CLB Hoàng Anh Gia Lai, tôi đã được chú Ba Đức (ông bầu Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - PV) và ban huấn luyện tạo điều kiện để tôi được thi đấu nhiều ở V-League.

Nên bước chân vào Giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 cũng như Giải U23 châu Á 2026, tôi đã cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn. Tôi nghĩ tôi đã dần trưởng thành khi được thi đấu ở V-League.

Trung Kiên phấn khích sau trận thắng chủ nhà U23 Saudi Arabia - Ảnh: AFC

Con đường may mắn

* Việc được huấn luyện bởi những HLV thủ môn nước ngoài chất lượng như Phansa Meesattham (Thái Lan) ở CLB Hoàng Anh Gia Lai trước kia và giờ là cựu thủ môn huyền thoại của Hàn Quốc Lee Won Jae ở đội tuyển lẫn U23 Việt Nam giúp ích cho anh rất nhiều?

- Chắc chắn rồi. Con đường tôi đi may mắn khi được tập luyện ở môi trường tốt như CLB Hoàng Anh Gia Lai, được tập luyện với nhiều HLV thủ môn nước ngoài mà đội tạo cơ hội cho tôi.

Tôi còn may mắn gặp thầy Lee - một người rất dày dạn kinh nghiệm với 4 lần dự World Cup, khi được gọi vào đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

Thầy Lee đã chia sẻ kinh nghiệm thi đấu của mình, phân tích những lỗi thua hay tình huống chưa tốt của tôi sau mỗi trận đấu. Thầy cũng luôn động viên, nhắc nhở tôi trong tập luyện.

* Hành trình đến với bóng đá của anh có dễ dàng?

- Tôi mê bóng đá nên thi vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG năm 11 tuổi. Nhưng tôi không thể vượt qua đợt thi tuyển. Lý do là tuổi tôi (sinh năm 2003) khá nhỏ so với lứa 2001-2002. Lúc đó tôi đã xác định nghỉ theo đuổi giấc mơ bóng đá.

Nhưng thầy Khổng Tam Cường đã động viên và định hướng cho tôi phải quay lại CLB Hoàng Anh Gia Lai. Thầy xin cho tôi tập nhờ vào lớp năng khiếu IV của CLB, và chỉ sau 3 tháng, các thầy đã thấy sự tiến bộ cũng như tiềm năng của tôi, nên nhận vào đội vào cuối năm 2015.

Năm 2019, lứa U18 Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG đi tập huấn 1 tháng tại CLB Feyenoord Rotterdam (Hà Lan), tôi cũng được chọn đi theo. Trở về, tôi vẫn tiếp tục tập ở đội năng khiếu, tốt nghiệp thì được cho các đội mượn thi đấu hạng thấp.

Năm 2022, tôi được đôn lên đội một CLB Hoàng Anh Gia Lai nhưng cũng không được thi đấu nhiều. Mãi đến mùa giải 2024-2025, tôi mới được trao cơ hội ra sân liên tục để thể hiện mình, thành quả là lần đầu tiên được HLV Kim Sang Sik gọi vào đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2024.

Trung Kiên (giữa) cùng thủ môn Cao Văn Bình (phải) và Phạm Đình Hải ăn mừng ở Giải U23 châu Á 2026 - Ảnh: AFC

Mong được sang Nhật Bản thi đấu

* Mục tiêu của anh trong thời gian tới?

- Trước mắt, tôi sẽ trở lại tập luyện và tập trung thi đấu cho CLB Hoàng Anh Gia Lai để đạt được mục tiêu mà đội đề ra. Thứ hai, tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt để có 1 suất lên đội tuyển Việt Nam "phục thù" Malaysia sau trận thua ở lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027.

* Trước SEA Games 33 và sau Giải U23 châu Á 2026, có thông tin có CLB Nhật Bản muốn đưa anh về thi đấu. Anh có thể chia sẻ về câu chuyện này?

- Trước SEA Games 33, tôi cũng nghe thông tin trên mạng chứ không nhận được thông tin chinh thức. Còn sau Giải U23 châu Á 2026, tôi cũng chỉ mới trở về nên cũng chưa nghe thông tin chính thức gì thêm từ lãnh đạo CLB.

Dù không có gì rõ ràng, tôi cũng hy vọng sẽ có cơ hội được đi Nhật Bản để học hỏi và cọ xát. Vì Nhật Bản là nền bóng đá đứng đầu châu Á rồi.

* Anh không ngại những tấm gương xuất ngoại không thành công trước đây của các cầu thủ Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu, Quang Hải. Đặc biệt là thủ môn Đặng Văn Lâm khi từng sang Nhật Bản?

- Tôi biết, nhưng tôi xác định khi sang Nhật, người ta sẽ cải thiện cho tôi bộ kỹ năng cũng như tư duy thi đấu. Với lại, đi thì không thi đấu cũng được khi tôi có thể học thêm được nhiều thứ khác.

Trung Kiên cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng ở Giải U23 châu Á 2026 - Ảnh: AFC

Dĩ nhiên, ai cũng muốn được thi đấu khi ra nước ngoài, nhưng mình cũng không nắm chắc được. Nên khi xác định đi, tôi sẽ đánh đổi vài năm để thay đổi bản thân nhiều hơn, học được nhiều hơn, trưởng thành nhanh hơn khi dám bước ra khỏi vùng an toàn.

* Với những gì đã thể hiện ở sân chơi châu lục, anh có tự tin có thể làm được điều gì đó khi sang nước ngoài không?

- Tôi nghĩ sau khi chơi ở Giải U23 châu Á vừa rồi, tôi đã trở thành một con người khác. Chia sẻ thật lòng, tôi thấy bản thân mình thay đổi nhiều. Vì khi thi đấu, có một khoảng thời gian tôi "vấp ngã".

Từ trước giờ, con đường tôi đi phẳng lì. Đi trên những lời khen, tôi cũng đã nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ mắc lỗi. Tôi nghĩ, sự cố xảy ra ở trận thua U23 Trung Quốc sẽ giúp tôi trưởng thành, rút được nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi hiện tại cảm thấy rất mạnh mẽ và đang muốn được thi đấu hơn bao giờ hết.

* Bầu Đức có vai trò gì với sự phát triển của anh?

- 5-6 năm trước, khi chưa gặp chú Ba, tôi vẫn nghĩ là "ôi người đàn ông này là ai, không bao giờ mình gặp được mà cứ nuôi mình từng đó năm". Công việc chú Ba bận rộn, tôi cũng ít có dịp gặp.

Nhưng cảm nhận của tôi, chú Ba là một người rất có tâm với bóng đá. Chú Ba có thể khổ nhưng mà chúng tôi thì chưa một ngày nào khổ hết.

Chúng tôi được đi học đầy đủ, lo từ tiểu học đến trung học rồi cả đại học. Bữa ăn nào cũng đầy đủ. Nếu cứ tiếp tục với môi trường như vậy thì CLB Hoàng Gia Lai sẽ có thêm nhiều cầu thủ giỏi nữa trong tương lai.

* Rui Araki (U23 Nhật Bản) đã nhận danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải" thay vì Li Hao của U23 Trung Quốc. Là một thủ môn, anh đánh giá thế nào?

- Nếu được bầu chọn, tôi sẽ chọn Li Hao. Công tâm mà nói thì Li Hao vẫn có một cái gì đó khác biệt với mọi thủ môn khác tại giải. Li Hao để thủng lưới 4 bàn trong trận chung kết, nhưng nếu nhìn sâu hơn, 5 trận không thua bàn nào là kỳ tích.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: tuoitre.vn