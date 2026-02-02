Gay cấn cuộc cạnh tranh vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam

Khó nhưng vui

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, vị trí thủ môn chưa bao giờ… ổn định. Mới nhất tại VCK U23 châu Á 2026, nhà cầm quân Hàn Quốc bất ngờ thay người gác đền ở trận cầu quyết định giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Thay vì giữ nguyên Trung Kiên trong khung gỗ, nhà cầm quân này đã trao niềm tin cho Cao Văn Bình. Thủ thành trẻ tuổi thuộc biên chế CLB Sông Lam Nghệ An đã thi đấu rất tốt và góp phần giúp U23 Việt Nam giành huy chương Đồng chung cuộc.

Ở cấp độ ĐTQG, không có “số 1” cố định nơi khung gỗ. Thống kê cho thấy, chỉ trong 13 trận chính thức gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã sử dụng tới 4 thủ môn khác nhau. Đó là Đình Triệu (7 trận), Nguyễn Filip (3 trận), Đặng Văn Lâm (2 trận) và Trung Kiên (1 trận). Đáng chú ý, tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik không sử dụng bất kỳ thủ môn nào trong hai trận liên tiếp. Đây là điều hiếm thấy trong lịch sử đội tuyển, nơi trước đây khung gỗ thường gắn liền với một cái tên xuyên suốt cả chiến dịch.

Patrik Lê Giang khiến việc lựa chọn thủ môn tại ĐT Việt Nam thêm phần gay cấn.

Ngược dòng thời gian trở lại AFF Cup, Đình Triệu và Nguyễn Filip thay nhau bắt chính. Chuỗi xoay tua kéo dài 1 năm qua không hề đi kèm lời giải thích cụ thể nào, ngoài tuyên bố ngắn gọn của HLV Kim Sang-sik rằng ông sẽ tham khảo ý kiến HLV thủ môn Lee Won Jae để chọn ra người phù hợp nhất cho từng trận đấu.

Đáng nói, bất chấp việc xoay tua vị trí vốn được mặc định là hiếm khi thay đổi, ĐT Việt Nam vẫn thắng 11 trong 13 trận gần nhất. Điều đó cho thấy một bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam: chúng ta không còn phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất ở vị trí thủ môn. Thú vị và gay cấn hơn, cuộc cạnh tranh ở vị trí thủ môn càng trở nên khốc liệt khi Patrick Lê Giang chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào ngày 28/1/2026.

Thủ thành sinh ra tại Slovakia, trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu, thi đấu tại V.League từ năm 2023 và hiện là trụ cột của CLB TP.HCM (nay là Công an TP.HCM), được đánh giá cao về chuyên môn lẫn phong độ ổn định. Việc Lê Giang đủ điều kiện khoác áo đội tuyển giúp HLV Kim Sang-sik trong tay có tới ba thủ môn Việt kiều và nhập tịch: Văn Lâm, Nguyễn Filip và Patrick Lê Giang.

“Đối thủ của đội tuyển Indonesia, Việt Nam hiện sở hữu bức tường gồm 3 thủ môn châu Âu trước thềm AFF Cup 2026”, trang Suara.com của Indonesia nhận định. Theo đánh giá của báo chí xứ vạn đảo, việc Việt Nam liên tục tăng cường lực lượng nhập tịch, đặc biệt ở vị trí thủ môn, là lời cảnh báo rõ ràng cho các đối thủ trong khu vực. Họ cho rằng Lê Giang thậm chí có phong độ vượt trội hơn Nguyễn Filip ở thời điểm hiện tại.

Điểm danh người gác đền

Trước khi Patrik Lê Giang có lần đầu tiên lên ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã và đang có trong tay những thủ thành chất lượng. Đặng Văn Lâm là thủ thành có kinh nghiệm hơn cả với gần 10 năm gắn bó cùng đội tuyển quốc gia. Anh ra sân 44 trận, trải qua AFF Cup 2018, 2022, Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022. Sự điềm tĩnh, chắc chắn và bản lĩnh của Văn Lâm vẫn là điểm tựa tinh thần lớn cho hàng phòng ngự.

Nguyễn Filip lại đại diện cho một mẫu thủ môn hiện đại, được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn châu Âu. Thủ thành thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội sở hữu bộ kỹ năng toàn diện bậc nhất Việt Nam hiện nay, bao gồm: chơi chân tốt, phản xạ nhanh, làm chủ không gian và đặc biệt phù hợp với lối chơi kiểm soát, triển khai bóng từ tuyến dưới. Dù vẫn còn những tranh luận xung quanh phong độ trong màu áo đội tuyển, nhưng giá trị chuyên môn của Filip là điều khó phủ nhận.

Về phần mình, Đình Triệu không cầu kỳ, không hoa mỹ, lối bắt bóng của anh có phần “phủi”, nhưng bù lại là phản xạ tốt, tư duy chơi an toàn và khả năng kết nối với đồng đội. Danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2024 là minh chứng tiêu biểu. Trong khi đó, Trần Trung Kiên nổi lên như tài năng đầy hứa hẹn trong khung gỗ ĐT Việt Nam. Tại VCK U23 châu Á 2026, thủ thành này nằm trong nhóm những người gác đền triển vọng và vững chắc nhất giải.

Câu hỏi ngay từ thời điểm này được nguời hâm mộ quan tâm. Đó là HLV Kim Sang-sik sẽ chọn ai bắt chính trong trận quyết đấu với Malaysia ngày 31/3, ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Nên nhớ, trong bối cảnh AFC chưa đưa ra quyết định về án phạt dành cho Malaysia, ĐT Việt Nam cần đảm bảo một chiến thắng với cách biệt từ 5 bàn trở lên, nếu muốn chắc chắn giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Hiển nhiên, vị trí thủ môn là điều mà ông Kim cần đặc biệt lưu tâm, nhằm tránh việc để đối thủ ghi bàn dẫn tới bất lợi.

HLV Kim chắc chắn chưa đưa ra câu trả lời khi trận đấu vẫn còn tới 2 tháng nữa mới diễn ra. Lúc này, điều mà nhà cầm quân Hàn Quốc cần thực hiện là bản thân cùng dàn trợ lý theo dõi sát sao V.League 2025/26. Cũng từ màn trình diễn của các thủ môn kể trên, ông sẽ chọn ra cái tên phù hợp nhất.

Điểm tựa Lee Won Jae Huyền thoại từng bốn lần dự World Cup cùng Hàn Quốc đang đóng vai trò “kho báu” nơi ban huấn luyện ĐT Việt Nam. Từ những bài tập nặng, tiêu chuẩn đánh giá khắt khe, đến khả năng đọc vị đối thủ, đặc biệt trong các tình huống luân lưu, Lee Won Jae đã để lại dấu ấn rõ nét. Mới nhất, truyền thông Hàn Quốc từng tiết lộ chính ông là người nghiên cứu băng hình, chỉ dẫn cho Văn Bình đổ người đúng hướng trong loạt luân lưu với U23 Hàn Quốc, giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng. Về phần mình, thủ môn Patrik Lê Giang đưa ra thông điệp sau khi nhập tịch thành công: “Tôi rất vinh dự, hạnh phúc và tự hào khi nhận thông tin mình có quốc tịch Việt Nam. Tôi sẽ tiếp tục làm việc hết mình, nghiêm túc để đáp lại những gì mà mọi người đã dành cho tôi. Ngay lúc này, tôi sẵn sàng khoác áo ĐTQG bất cứ lúc nào nếu được trao cơ hội.

Tác giả: Thành Trần

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân