Thép Xanh Nam Định thử việc trung vệ cao 1m90

Milos Vranjanin thử việc ở Thép Xanh Nam Định.

Hiện tại, CLB Thép Xanh Nam Định đang sở hữu 9 ngoại binh gồm thủ môn Caique, trung vệ Lucas Alves, tiền vệ trung tâm Caio Cesar, Njabulo Blom, tiền vệ phòng ngự Romulo, tiền vệ cánh Mahmoud Eid, Percy Tau và bộ đôi tiền đạo Brenner, Kyle Hudlin.

Tuy nhiên, do phải thi đấu 5 mặt trận ở mùa giải này nên đội bóng thành Nam vẫn quyết định tiến hành thử việc với trung vệ 29 tuổi Milos Vranjanin.

Milos Vranjanin sinh ngày 1996 tại Belgrade, Serbia sở hữu chiều cao 1m90, thi đấu ở vị trí trung vệ và thuận chân trái và đang là cầu thủ tự do.

Vranjanin trưởng thành từ lò đào tạo CLB Napredak Krusevac. Năm 2015, anh được đôn lên đội 1 Napredak Krusevac. Sau khi rời đội bóng này vào năm 2016, trung vệ này lần lượt đầu quân cho Teleoptik (2017–2018), Metalac Gornji Milanovac (2018–2020), Riga (2021–2022), Kisvarda (2022–2023), Radnik Surdulica (2023–2024), FK Panevezys (2024) và CLB FK Sloga Doboj (2025).

Theo trang Transfermarkt, Milos Vranjanin đã thi đấu 175 trận (tổng cộng 14.379 phút) ở cấp độ câu lạc bộ, ghi 10 bàn thắng và thực hiện 4 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Milos Vranjanin chưa từng thi đấu cho các cấp độ đội tuyển của Serbia và được Transfermarkt định giá 200.000 euro.

Vòng 1 V-League 2025/26, trên Thiên Trường, CLB Thép Xanh Nam Định đánh bại Hải Phòng FC với tỷ số 2-1 qua đó tạm xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau Công an TPHCM, Ninh Bình FC và Becamex Thành phố Hồ Chí Minh khi có bằng điểm số và kém về chỉ số phụ.

Vòng 2 V-League cuối tuần này, đội bóng thành Nam sẽ làm khách của Sông Lam Nghệ An, đối thủ vừa để thua PVF CAND và đang rất khát điểm để cải thiện thứ hạng.

Tại AFC Champions League 2, Thép Xanh Nam Định rơi vào bảng F, nơi có sự góp mặt của Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi FC (Thái Lan) và Eastern FC (Hong Kong).

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn