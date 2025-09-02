Thành tựu 80 năm qua là bảo đảm quan trọng để Việt Nam trở thành nước XHCN phát triển

Giáo sư Phan Kim Nga, chuyên gia hàng đầu về Việt Nam của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc khẳng định, sau 80 năm, Việt Nam đã gặt hái được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Những thành tựu và kinh nghiệm quý báu này sẽ là sự bảo đảm quan trọng để Việt Nam trở thành một nước XHCN phát triển vào giữa thế kỷ.

Giáo sư Phan Kim Nga trả lời phỏng vấn phóng viên VOV tại Bắc Kinh

Theo giáo sư Phan Kim Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong 80 năm qua, Việt Nam đã kiên trì con đường XHCN và đạt được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nhảy vọt thông qua công cuộc “Đổi mới” mở cửa, cung cấp “mô hình thực tiễn độc đáo Việt Nam” cho phong trào XHCN toàn cầu.

Những thành tựu ấy được thể hiện trên nhiều phương diện, từ kinh tế, chính trị, đến xã hội và văn hóa. Trong đó, các thành tựu kinh tế nổi bật ở một số khía cạnh, như thực hành thành công việc kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội với kinh tế thị trường. Năm 2024, GDP của Việt Nam đạt 476,3 tỷ USD, GDP bình quân đầu người vượt 4.700 USD, năng suất lao động tăng lên 9.182 USD/người.

Công cuộc xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội cũng gặt hái những thành quả rõ rệt. Việt Nam đã giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ mức đại đa số người dân sống ở mức đói nghèo khi mới thành lập nước xuống còn 1,93% và được Ngân hàng Thế giới công nhận là “hình mẫu về giảm nghèo trong số các nước đang phát triển”.

Nền kinh tế xanh và sự phát triển bền vững của Việt Nam cũng gây được sự chú ý của thế giới. Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 8% vào năm 2024 và đặt mục tiêu đạt mức trung hòa carbon vào năm 2050. Về chính trị, lý luận về nhà nước pháp quyền XHCN đã được hình thành, giúp Việt Nam đạt được sự cân bằng giữa ổn định chính trị và sức sống xã hội.

Là nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Marx thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, bà Phan Kim Nga đánh giá: “Đây là sự phát triển mang tính sáng tạo của lý luận chủ nghĩa Marx về chính quyền nhà nước vô sản".

Cùng với đó, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong cải cách chính trị, với việc thực hiện cải cách toàn diện từ cải cách Đảng đến hệ thống hành chính nhà nước và quản trị xã hội, cũng như thực hiện được đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Về thành tựu xã hội, Việt Nam đã quán triệt quan điểm “phát triển vì con người” và đạt được những tiến bộ đáng kể trong giáo dục, y tế, việc làm, xây dựng hệ thống an sinh xã hội bao phủ toàn dân. Việc chính phủ Việt Nam triển khai “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030”, đặt mục tiêu nâng tỷ trọng sản phẩm công nghiệp công nghệ cao lên 45% và thúc đẩy chuyển đổi sang lực lượng lao động có tay nghề cao, cũng được giáo sư Phan Kim Nga đánh giá là sẽ tạo động lực công nghệ mạnh mẽ cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.

"Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm quý báu của cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng đất nước ở Việt Nam trong 80 năm qua sẽ đặt nền tảng vật chất vững chắc và tích lũy được khối tài sản tinh thần phong phú cho Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bước vào kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc; cũng là bảo đảm quan trọng để Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển vào giữa thế kỷ và hiện thực hóa mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đưa "dân tộc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu", bà Phan Kim Nga nhấn mạnh.

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 tại Quảng trường Ba Đình ngày 24/8

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo nòng cốt

Đánh giá về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những thành tựu to lớn trên, giáo sư Phan Kim Nga cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo nòng cốt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam kể từ khi thành lập năm 1930 đến nay. Vai trò lịch sử của Đảng trải dài suốt hành trình đưa đất nước Việt Nam từ ách thống trị của thực dân đến độc lập phát triển, từ đói nghèo, lạc hậu đến từng bước trở nên thịnh vượng.

Theo bà, Đảng Cộng sản Việt Nam là “người dẫn dắt” phong trào giải phóng dân tộc, “người cầm lái” công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, “chất kết dính” gắn kết dân tộc và “người tham gia tích cực” vào phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới.

“Từ khói lửa giải phóng dân tộc đến hành trình xây dựng CNXH, vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn liền với vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Trong thời đại mới, với bản lĩnh tự đổi mới và niềm tin kiên định vào CNXH, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo Việt Nam vững bước trên con đường phát triển đất nước", bà Nga nhấn mạnh, địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là sự lựa chọn của lịch sử, cũng là sự đồng thuận được hình thành bởi thực tiễn lâu dài của nhân dân Việt Nam, đồng thời là sự bảo đảm căn bản cho sự nghiệp hiện đại hóa XHCN của Việt Nam.

Với những cải cách mạnh mẽ thời gian qua, giáo sư Phan Kim Nga cho rằng, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn lịch sử mới trong quá trình phát triển và Đại hội XIV sẽ vạch ra đường lối phát triển tương lai cho Việt Nam.

Bà dự báo, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Với mức tăng 7,52% trong nửa đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đã đạt mức cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2011. Theo bà, “điều này cho thấy Việt Nam sắp bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh mới.”

Về chính trị, bà đánh giá, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN.

“Hiện nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đang lãnh đạo và thúc đẩy công cuộc cải cách bộ máy quy mô lớn chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam, mục tiêu là đạt được tập trung quyền lực và truyền đạt chính sách thông suốt trong hệ thống hành chính địa phương, tạo điều kiện cho chính phủ giải quyết kịp thời hơn các vấn đề của người dân và doanh nghiệp. Theo tôi, đây là biện pháp rất quan trọng để nâng cao hiệu quả hành chính", bà Nga nói.

Bà cũng cho rằng, trong tương lai, Việt Nam sẽ đạt được sự phát triển hơn nữa trong các lĩnh vực xã hội, như cải thiện hơn đời sống của người dân, giảm tỷ lệ đói nghèo và nâng cao trình độ an sinh xã hội. Vị thế quốc tế cũng sẽ không ngừng được nâng cao, do Việt Nam kiên trì đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế, tham gia nhiều tổ chức quốc tế song phương và đa phương.

Bà khẳng định, đứng trước một khởi đầu lịch sử mới, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đang lãnh đạo dân tộc Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu là đến giữa thế kỷ này trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc để hiện thực hóa giấc mơ sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tác giả: Bích Thuận

Nguồn tin: Báo VOV