Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9

Mẹ Trần Thị Huyến vinh dự ngồi bên Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh: TTXVN

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến có 2 con là liệt sĩ (liệt sĩ Nguyễn Văn Đường, hy sinh năm 1977 tại Campuchia và liệt sĩ Nguyễn Văn Cát, hy sinh năm 1980 tại Campuchia). Hiện mẹ đang mạnh khỏe, sống cùng gia đình con trai tại TP Hà Tĩnh.

Mẹ Trần Thị Huyến tại lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh: TTXVN

Fanpage của báo Hà Tĩnh viết: "Đây là niềm tự hào lớn lao không chỉ của gia đình, quê hương mà còn của cả phường Trần Phú, của tỉnh Hà Tĩnh".

Mẹ Huyến năm nay đã 86 tuổi.

Chúc mẹ sống vui, sống khỏe! Đất nước ta ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu!

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến xem diễu binh trên khán đài cùng Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh cắt từ video của VTV

