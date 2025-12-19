Khoảnh khắc lịch sử: 3 máy bay liên tiếp 'chào sân', sân bay 16 tỷ USD gia nhập bản đồ hàng không toàn cầu

Ba hãng hàng không đồng loạt khai thác chuyến bay đến Cảng HKQT Long Thành ngày 19/12

Lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) tại sân bay Long Thành chính thức diễn ra hôm nay.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, để chào mừng sự kiện này, ba hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways đồng loạt thực hiện các chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình đưa sân bay mới này vào khai thác.

Công tác chuẩn bị cho Lễ khánh thành sáng nay. Ảnh: ACV

Cụ thể, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines dự kiến cất cánh từ Cảng HKQT Nội Bài (HAN) lúc 6h15 và hạ cánh tại Cảng HKQT Long Thành (LTH) lúc 8h10 ngày 19/12. Hãng sử dụng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 cho chuyến bay này.

Chuyến bay mang số hiệu VN1, được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành lúc hơn 8h sáng nay. Ảnh: Vietnam Airlines

Chuyến bay chở khách đầu tiên đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa sân bay cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam vào hoạt động. Ảnh: Vietnam Airlines

Chuyến bay đầu tiên chở đoàn đại biểu Trung ương từ Hà Nội vào Long Thành. Ảnh: ACV

Chuyến bay hân hạnh được chuyên chở Phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách đầu tiên đặt chân xuống sân bay Long Thành. Ảnh: Vietnam Airlines

Ảnh: Vietnam Airlines

Sau đó, tàu bay tiếp tục cất cánh từ Long Thành lúc 12h00 và hạ cánh tại Nội Bài lúc 13h55 cùng ngày. Đây là lần thứ hai tàu bay của Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Long Thành, sau chuyến bay đầu tiên được thực hiện vào ngày 15/12 vừa qua.

Trong khi đó, Hãng hàng không Vietjet dự kiến khai thác chuyến bay từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (SGN), cất cánh lúc 7h35 và hạ cánh tại Long Thành lúc 8h30 ngày 19/12. Chuyến bay chiều ngược lại sẽ khởi hành từ Long Thành lúc 12h20 và hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 13h15. Vietjet sử dụng tàu bay A321neo cho chuyến bay đầu tiên đến Cảng HKQT Long Thành trong đợt khai thác này.

Máy bay Vietjet Air hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 8h25p ngày 19/12. Ảnh: ACV

Ảnh: Tạp chí Hàng không

Đối với Bamboo Airways, hãng dự kiến cất cánh từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất lúc 7h55, hạ cánh tại Cảng HKQT Long Thành lúc 8h35. Chuyến bay chiều về sẽ rời Long Thành lúc 12h25 và hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 13h05 cùng ngày. Bamboo Airways sử dụng tàu bay Airbus A321 cho hành trình này.

Bamboo Airways đã có mặt tại sân bay Long Thành. Ảnh: Tạp chí Hàng không

Ảnh: ACV

Về công tác phục vụ mặt đất, tàu bay của Vietnam Airlines sẽ do VIAGS đảm nhiệm, còn Vietjet và Bamboo Airways do SAGS cung cấp dịch vụ. Nhiên liệu hàng không cho tàu bay của Vietnam Airlines do SKYPEC cung ứng.

Đối với Vietjet và Bamboo Airways, các hãng được yêu cầu chủ động rà soát, tính toán để bảo đảm đủ nhiên liệu cho chặng bay khứ hồi; trường hợp cần thiết sẽ làm việc với SKYPEC để cấp nhiên liệu tại Long Thành.

Công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay của Vietnam Airlines do VAECO thực hiện; Vietjet và Bamboo Airways chủ động tự bảo đảm hoặc phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ khi phát sinh nhu cầu.

Boeing 787 Dreamliner đã "xông đất" sân bay Long Thành

Trước đó, lúc 16h ngày15/12, chuyến bay được thực hiện bởi Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Vietnam Airlines mang số hiệu VN5001 đã chính thức hạ cánh xuống Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Đây là thời khắc lịch sử khi sân bay 16 tỷ USD hiện đại nhất Việt Nam chính thức đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên.

Máy bay mang số hiệu VN5001 đã hạ cánh tại Cảng HKQT Long Thành. Ảnh: Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam

Chiếc Boeing 787 này cũng đã trở thành tàu bay đầu tiên cất cánh từ sân bay Long Thành, với số hiệu chuyến VN5002 lúc 18h, quay trở lại Tân Sơn Nhất và hạ cánh vào khoảng 18h40 hôm nay. Mặc dù Boeing 787 có sức chứa tối đa khoảng 340 hành khách, chuyến bay thử tải này chỉ chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Hàng không toàn cầu chính thức đón nhận đại dự án 16 tỷ USD của Việt Nam

Tọa lạc tại xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai), cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km về phía Đông, sân bay Long Thành được kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại bậc nhất khu vực, góp phần nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế và giảm tải áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất vốn đang quá tải.

Sân bay Long Thành, với quy mô và thiết kế mang tầm vóc quốc tế, thể hiện quyết tâm đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối trong kỷ nguyên mới của giao thông hàng không toàn cầu. Nước ta đã sẵn sàng tham gia vào mạng lưới vận tải hàng không quốc tế không chỉ với vai trò “điểm đến” mà còn là “trung tâm trung chuyển” của khu vực.

Dự án sân bay Long Thành không chỉ phục vụ cho ngành hàng không mà còn mở ra cánh cửa mới cho thương mại, logistics, đầu tư và du lịch. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sân bay Long Thành là “tấm danh thiếp” quốc gia – khẳng định vị thế, uy tín và khát vọng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn